Meditazione clinica e gestione dello stress: incontro a Sondrio

La promozione della prevenzione e del benessere integrato è il filo conduttore dell’iniziativa proposta dal Centro Studi Tibetani Tenzin Ciö.Ling di Sondrio. L’incontro, intitolato “ArmoniosaMENTE – Applicazioni della meditazione in ambito clinico“, sarà guidato dal Dott. Gioacchino Pagliaro, psicologo e psicoterapeuta con competenze specifiche nella gestione dello stress e del dolore mediante la pratica meditativa. Questo ciclo di appuntamenti mette in evidenza il dialogo tra evidenze scientifiche e applicazioni pratiche, offrendo un’occasione per approfondire come la meditazione possa diventare parte integrante dei percorsi di cura.

L’evento è pensato per un pubblico ampio: cittadini interessati al tema, operatori sanitari e professionisti che desiderano aggiornarsi sulle basi scientifiche della pratica. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione per motivi organizzativi; per informazioni e iscrizioni è disponibile il numero 328 768 9759. Le date e i luoghi previsti sono i seguenti: 13 marzo 2026, ore 20:30 – Cinema Excelsior, Sondrio e 14 marzo, ore 9:30 – Centro Studi Tibetani Tenzin Ciö.Ling, Galleria Parravicini 8, Sondrio. Questi appuntamenti propongono un ponte tra esperienza pratica e approfondimento teorico.

Perché la meditazione entra in ambito clinico

Negli ultimi anni la meditazione è stata studiata come strumento complementare nella gestione di sintomi legati allo stress, all’ansia e al dolore cronico. Le ricerche indicano che pratiche strutturate possono influenzare la regolazione emotiva, la percezione del dolore e alcuni marker fisiologici dello stress. Con il termine meditazione intendiamo un insieme di tecniche che favoriscono l’attenzione consapevole e la regolazione mentale; tra queste la mindfulness è una modalità largamente investigata e applicata in ambito sanitario. Il contributo del professionista è fondamentale per tradurre queste pratiche in protocolli coerenti con i bisogni clinici.

Meccanismi e benefici osservati

I meccanismi proposti per spiegare gli effetti della pratica includono la modifica dei modelli attentivi, la riduzione della reattività emotiva e l’aumento della capacità di autoriflessione. Studi clinici suggeriscono miglioramenti nella qualità del sonno, nella gestione dei sintomi ansiosi e in una percezione ridotta del dolore. È importante sottolineare che la meditazione non sostituisce terapie farmacologiche o psicoterapeutiche, ma può integrarle come strumento di supporto dentro un percorso terapeutico multidisciplinare. Il dott. Pagliaro illustrerà esempi pratici e riferimenti scientifici durante gli incontri.

Dettagli pratici dell’evento e target

Gli incontri sono organizzati per offrire sia contenuti teorici sia esempi applicativi: lezioni frontali, dimostrazioni pratiche e momenti di confronto. Sono rivolti a chiunque voglia comprendere le basi scientifiche della meditazione: studenti, operatori sanitari, psicologi, medici, e cittadini interessati al proprio benessere. L’approccio mira a fornire strumenti immediatamente utilizzabili e a chiarire quando e come incorporare la pratica in percorsi clinici. La partecipazione è gratuita; la prenotazione è comunque consigliata e può essere effettuata chiamando il numero 328 768 9759.

Luoghi, orari e organizzazione

Il primo incontro in programma è fissato per il 13 marzo 2026, ore 20:30, presso il Cinema Excelsior di Sondrio. Il secondo appuntamento si svolgerà la mattina successiva, il 14 marzo, ore 9:30, presso il Centro Studi Tibetani Tenzin Ciö.Ling in Galleria Parravicini 8, Sondrio. Gli spazi sono stati scelti per garantire un ambiente tranquillo e adatto sia alla dimensione divulgativa sia a brevi pratiche guidate. L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’opportunità per incontrare professionisti e approfondire risorse pratiche e bibliografiche.

Cosa portare a casa dall’incontro

I partecipanti possono aspettarsi di acquisire una comprensione chiara delle applicazioni cliniche della meditazione, suggerimenti pratici per iniziare una routine di pratica e indicazioni su come integrare questi strumenti con percorsi terapeutici esistenti. Il focus verterà su gestione dello stress, strategie per affrontare il dolore e la promozione del benessere integrato. Sarà anche data attenzione alle evidenze scientifiche che supportano tali impieghi, con riferimenti utili per chi desidera approfondire ulteriormente la materia o proporre interventi nel proprio ambito professionale.