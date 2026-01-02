Influenza: perché gli uomini sperimentano sintomi più intensi con il “man flu”

Il man flu è un termine che descrive il fenomeno in cui gli uomini reagiscono in modo eccessivo ai sintomi del raffreddore e dell’influenza. Mentre le donne affrontano questi disturbi come un fastidio, molti uomini si lasciano sopraffare, chiedendo attenzione e conforto. Recenti studi hanno cercato di chiarire questa questione.

I fatti

Secondo una ricerca condotta dalla Memorial University di Newfoundland, pubblicata nel British Medical Journal, gli uomini presentano una risposta immunitaria meno efficace rispetto alle donne nei confronti dei virus influenzali. Quando un uomo contrae l’influenza, i sintomi che prova possono risultare molto più intensi e debilitanti.

Difese immunitarie femminili più forti

Studi precedenti, come quello del 2008, hanno dimostrato che le donne possiedono un sistema immunitario più robusto. Esse sono in grado di produrre un numero maggiore di anticorpi e dispongono di più cellule chiamate natural killer, grazie alla presenza di un cromosoma X aggiuntivo. Questi fattori contribuiscono a una maggiore efficienza nel combattere le infezioni virali, rendendo le donne più resilienti nei confronti dell’influenza.

Rischi di ospedalizzazione e fattori ormonali

In aggiunta, gli uomini non solo soffrono di più, ma hanno anche un rischio maggiore di essere ricoverati in ospedale a causa dell’influenza. Questo dato evidenzia come la loro vulnerabilità possa avere conseguenze più gravi. Kyle Sue, autore principale della ricerca, sottolinea che prendersi gioco degli uomini in questo contesto è ingiusto: non si tratta di semplice iperbole, ma di una reale disparità nelle risposte immunitarie.

Il ruolo degli ormoni

Le ragioni di queste differenze non sono ancora del tutto chiare, ma si sospetta che gli ormoni possano giocare un ruolo cruciale. In particolare, gli estrogeni presenti nelle donne sembrano conferire un effetto protettivo contro i virus. Al contrario, il testosterone negli uomini potrebbe inibire la risposta immunitaria, portando a una maggiore suscettibilità alle infezioni.

Percezione dei sintomi e la sindrome da uomo malato

Un altro aspetto da considerare è la cosiddetta sindrome da uomo malato, che descrive come gli uomini possano percepire i sintomi in modo più intenso. Anche se la durata complessiva della malattia è simile tra i due sessi, gli uomini tendono a manifestare il loro disagio in maniera più drammatica. Questo potrebbe essere influenzato da fattori culturali e sociali che li portano a cercare maggior supporto durante la malattia.

È evidente che, mentre può sembrare che gli uomini esagerino i loro sintomi influenzali, la scienza dimostra che ci sono differenze biologiche reali che influenzano la loro esperienza di malattia. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per promuovere una maggiore empatia e supporto per chi soffre di influenza, indipendentemente dal genere.