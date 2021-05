L’infuso al rosmarino è in grado di diminuire le alterazioni del pH del cuoio capelluto e di conseguenza è ottimo in caso di forfora. Si tratta infatti di un rimedio naturale davvero benefico per ridurre la sensazione di prurito e la desquamazione del cuoio capelluto.

Il rimedio possiede anche un grande potere astringente e antimicotico, di conseguenza risulta realmente utile per dire addio alla forfora.

Il prodotto è anche capace di eliminare le infiammazioni calmando naturalmente l’arrossamento e le irritazioni.

Il rosmarino è anche molto utile per mantenere le radici dei capelli fresche e idratate andandno quindi a prevenire la desquamazione e regolando la produzione di sebo.

Infuso al rosmarino per far crescere i capelli

La crescita dei capelli viene favorita dall’utilizzo dell’infuso al rosmarino.

La pianta infatti contiene delle proprietà utili a questo scopo in quanto è ricca di vitamina C e di vitamine del gruppo B che vengono assimilate dal cuoio capelluto e permettono di ottenere una chioma folta e voluminosa.

Utilizzare l’infuso di rosmarino consente anche di migliorare l’attività dei follicoli piliferi in quanto stimola la circolazione del sangue nel cuoio capelluto. Inoltre il rosmarino è in grado anche di ridurre le tossine che si accumulano e che rendono deboli le fibre capillari.

Come fare l’infuso al rosmarino

L’infuso al rosmarino si può realizzare in meniera molto semplice e rapida. Prendete dei rametti di rosmarino fresco e lavateli bene sotto l’acqua corrente. Portate a bollore un pentolino di acqua e aggiungete poi anche il rosmarino.

Lasciate bollire per 20 minuti e poi spegnete il fuoco. Successivamente eliminate i rametti di rosmarino e, una volta freddo, utilizzate il prodotto sui capelli.

Lasciate in posa per almeno 10 minuti e poi procedete come sempre al lavaggio.

Vi suggeriamo di tenere a mente che questo infuso tende a scurire i capelli, di conseguenza chi ha i capelli chiari dovrebbe scegliere un infuso meno concentrato.