Il timo è una pianta aromatica molto apprezzata in cucina per via del suo sapore. In realtà però questo prodotto contiene anche proprietà che la rendono utile per migliorare la salute. Realizzando una crema al timo si può infatti curare i problemi legati alla bronchite in maniera del tutto naturale.

Crema al timo contro la bronchite

Il timo è un rimedio naturale molto utile in caso di bronchite. Questo disturbo che affligge l’apparato respratorio è molto tipico soprattutto durante il periodo invernale e se non trattato accuratamente può causare problemi anche seri.

Utilizzare la crema al timo permette di migliorare la salute delle vie respiratorie dando sollievo alle vie respiratorie e stimolando allo stesso tempo anche il sistema immunitario.

Per aumentare il beneficio della crema vi suggeriamo di utilizzare anche la tintura madre di timo.

Questa deve essere utilizzata mescolando 50 gocce in poca acqua calda. Agendo sia internamento che esternamento infatti si riesce a migliorare davvero la salute dell’organismo.

Crema al timo: come prepararla

Per realizzare la crema al timo in casa è necessario procurarsi alcuni semplici ingredienti, ossia:

20 gocce di olio essenziale di olio di timo

10 gocce di olio essenziale di eucalipto

5 gocce di olio essenziale di menta

cera d’api

50 gocce di olio di girasole

Lasciate fondere la cera d’api insieme all’olio di girasole facendo attenzione a mescolare con costanza.

Una volta che il composto risulterà omogeneo, versatelo in un barattolino di vetro e poi aggiungete anche gli oli essenziali non appensa risulta tiepido.

Prima di utilizzare vi suggeriamo di aspettare almeno un giorno.

Come usare la crema al timo contro la bronchite

Per curare in modo naturale la bronchite è possibile applicare la crema più volte al giorno massaggiandola bene con movimenti circolari. Insistete soprattutto nella zona del petto, ma non dimenticate anche la schiena.

In particolare applicate il composto la sera prima di andare a dormire per far agire bene.