Inquinamento e occhi: come aria e fumo aumentano il rischio di congiuntivite

Con l’arrivo della stagione delle allergie molti notano occhi arrossati, prurito e lacrimazione, ma non sempre la causa è solo il polline. Una revisione sistematica pubblicata su Life ha messo insieme dati che collegano l’Inquinamento atmosferico e l’esposizione al fumo con un aumento degli accessi ambulatoriali per congiuntivite allergica. L’analisi ha esaminato 29 studi e più di 3 milioni di visite, offrendo una panoramica ampia sul peso dei fattori ambientali nella salute oculare.

Il messaggio degli esperti è chiaro: gli agenti inquinanti non sono solo irritanti passivi, ma possono interagire con i pollini e con altre sostanze per intensificare l’infiammazione oculare. L’Associazione Italiana Medici Oculisti (Aimo), attraverso la presidente Alessandra Balestrazzi, sottolinea l’importanza di riconoscere i segnali e di rivolgersi a uno specialista prima di ricorrere a rimedi fai-da-te.

L’evidenza scientifica e i principali colpevoli

La revisione ha identificato tre categorie di inquinanti particolarmente rilevanti: il particolato fine (PM2.5), gli ossidi di azoto e l’ozono. Nel complesso, i dati suggeriscono che questi agenti agiscono spesso in sinergia con i pollini, aumentando la frequenza e la gravità dei sintomi oculari. In termini numerici, l’ozono è stato associato a un incremento dell’8% nelle visite per congiuntivite allergica, mentre l’esposizione a PM2.5 è stata correlata a un rischio che in alcuni studi raggiunge fino a nove volte quello basale.

Come gli inquinanti influenzano gli occhi

I meccanismi proposti includono la modificazione del film lacrimale, l’attivazione di vie infiammatorie locali e la maggiore permeabilità delle superfici oculari. Le particelle sottili possono trasportare allergeni e sostanze irritanti direttamente sulla congiuntiva, mentre gas come l’ozono e gli ossidi di azoto possono danneggiare le cellule superficiali. Inoltre, il fumo di sigaretta e i composti rilasciati dalle sigarette elettroniche, come aldeidi e radicali liberi, sono stati indicati come agenti in grado di provocare prurito, arrossamento e, nei casi più gravi, cherato-congiuntivite allergica.

Segni clinici e quando rivolgersi

I segni più comuni associati alla congiuntivite allergica includono rossore, gonfiore delle palpebre, intenso prurito, sensazione di bruciore, iperlacrimazione e fastidio alla luce. Se i sintomi persistono nonostante misure precauzionali o se compaiono dolore intenso, alterazione della vista o secrezioni anomale, è fondamentale consultare un oculista. Gli specialisti raccomandano di evitare l’automedicazione, in particolare l’uso indiscriminato di colliri antibiotici o cortisonici senza prescrizione.

Gruppi più vulnerabili

Particolare attenzione va riservata ai bambini e a chi porta lenti a contatto, poiché entrambi i gruppi possono sviluppare complicazioni più facilmente. Nei portatori di lenti, la combinazione di polvere, pollini e inquinanti può aumentare il rischio di irritazione e infezioni secondarie; per questo motivo gli oculisti suggeriscono spesso di sospendere l’uso delle lenti durante i picchi di sintomi.

Consigli pratici degli oculisti

Per ridurre il disagio e limitare gli episodi acuti, gli esperti propongono alcune azioni concrete: non strofinare gli occhi per evitare microlesioni; indossare occhiali da sole avvolgenti all’aperto per ridurre l’esposizione ai pollini e alle particelle; limitare il tempo trascorso all’esterno nelle giornate con alto carico di pollini o inquinamento; portare con sé colliri a base di sostituti lacrimali e formulazioni con componenti antinfiammatori o antistaminici prescritti dallo specialista.

Cosa evitare

È importante non ricorrere a rimedi improvvisati e non utilizzare farmaci senza controllo medico. L’applicazione casuale di colliri antibiotici o steroidei può mascherare sintomi o causare effetti avversi. Analogamente, evitare l’esposizione al fumo attivo e passivo e limitare l’uso di dispositivi che producono vapori chimici può contribuire a preservare la stabilità del film lacrimale e la salute della superficie oculare.

In sintesi, la revisione pubblicata su Life conferma che l’ambiente gioca un ruolo significativo nella comparsa e nell’aggravamento della congiuntivite allergica. Conoscere i fattori di rischio e seguire alcune semplici precauzioni può ridurre il numero di episodi e migliorare il benessere visivo. In caso di dubbi o di sintomi persistenti, rivolgersi a un oculista rimane la scelta più sicura per una diagnosi e un trattamento adeguati.