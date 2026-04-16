Perché il vaccino antinfluenzale riduce il rischio di infarto e ictus

Negli ultimi anni la relazione tra influenza e salute cardiaca ha attirato sempre più attenzione: non si tratta soltanto di una malattia respiratoria stagionale, ma anche di un potenziale fattore scatenante di eventi cardiovascolari gravi. Recenti analisi su vaste popolazioni hanno messo in luce come l’infezione influenzale possa fungere da innesco per l’instabilizzazione delle placche aterosclerotiche e per l’attivazione di processi trombotici. Comprendere questo legame è fondamentale per ripensare la prevenzione, soprattutto nelle persone con fattori di rischio cardiologico.

Le evidenze più robuste provengono da studi su grandi coorti che hanno confrontato persone ricoverate per infarto e ictus con l’esposizione recente all’influenza. Tra gli aspetti più rilevanti emergono due punti: l’aumento molto significativo del rischio nella fase acuta dell’infezione e l’effetto protettivo del vaccino anche quando non previene completamente il contagio. Queste informazioni cambiano la prospettiva: la vaccinazione antinfluenzale diventa uno strumento di prevenzione sistemica.

L’influenza come fattore scatenante per eventi cardiaci

Il meccanismo che collega infezione influenzale e ischemia cardiaca passa attraverso la risposta infiammatoria. Nei giorni successivi all’infezione il sistema immunitario innalza marcatori infiammatori, con conseguenze rilevanti per chi ha placche aterosclerotiche. Questa breve fase di attività infiammatoria è in grado di rendere le placche più fragili e favorire la formazione di trombi. Studi clinici su larga scala hanno quantificato questo aumento di rischio: nella settimana successiva all’influenza il pericolo di infarto può crescere fino a cinque volte e quello di ictus fino a tre volte, rispetto ai periodi senza infezione.

Evidenze epidemiologiche

Una ricerca pubblicata su Eurosurveillance, condotta da ricercatori dell’ECDC, dell’University of Copenhagen e del Statens Serum Institut su oltre 200.000 pazienti ricoverati tra il 2014 e il 2026, conferma questi dati. Lo studio mette in relazione temporale l’insorgenza dell’evento cardiovascolare con l’infezione influenzale e mostra un picco di rischio concentrato nei giorni successivi al contagio. Queste osservazioni forniscono una base solida per strategie preventive che vadano oltre la semplice tutela delle vie respiratorie.

Il ruolo del vaccino: protezione oltre la prevenzione dell’infezione

Il valore del vaccino antinfluenzale non si limita a ridurre la probabilità di contrarre il virus: emerge infatti un beneficio anche quando si verificano le cosiddette infezioni post-vaccinali, ovvero i casi in cui il soggetto vaccinato si ammala lo stesso. In queste circostanze il vaccino sembra attenuare l’intensità della tempesta infiammatoria, riducendo la probabilità che l’infiammazione provochi complicanze cardiache. In pratica, la vaccinazione può trasformare un’infezione potenzialmente pericolosa in un episodio più lieve dal punto di vista sistemico.

Cosa dicono i numeri sulle “breakthrough infections”

Lo studio citato indica che, tra chi è stato vaccinato ma ha comunque contratto l’influenza, il rischio di sviluppare infarto o ictus è risultato circa la metà rispetto ai non vaccinati infettati. Questo dato sottolinea una funzione del vaccino simile a un modulatore della risposta immunitaria, capace di limitare gli effetti dannosi dell’infiammazione sistemica. È un argomento cruciale per motivare la vaccinazione anche nei soggetti a rischio: non è solo una questione di evitare sintomi respiratori, ma di proteggere il cuore.

Implicazioni pratiche per persone e operatori sanitari

Dal punto di vista operativo, questi risultati impongono di considerare la vaccinazione antinfluenzale come parte integrante delle strategie di prevenzione cardiovascolare, soprattutto per le persone con fattori di rischio noti. Medici di famiglia, cardiologi e farmacisti hanno un ruolo chiave nel comunicare questo messaggio. Informare che la vaccinazione può ridurre del 50% il rischio di eventi gravi anche in caso di infezione è una leva comunicativa potente per favorire l’adesione e ridurre le esitazioni.

Consigli per il contesto territoriale

In farmacia e negli ambulatori è utile adottare un approccio che collochi il vaccino nella prospettiva della protezione sistemica: usare un linguaggio chiaro, spiegare il concetto di trigger infiammatorio e presentare le statistiche in modo comprensibile. La priorità rimane per gli over 65 e per chi ha malattie cardiovascolari, ma chiunque abbia fattori di rischio dovrebbe essere incoraggiato a vaccinarsi. La vaccinazione diventa così uno strumento concreto per ridurre ospedalizzazioni e complicanze cardiovascolari.