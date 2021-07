Integratori energetici naturali per combattere la stanchezza

Nei cambi di stagione o quando si dorme poco e male può capitare di sentirsi stanchi, spossati e apatici. In questi casi, possono tornare utili gli integratori energetici naturali per la stanchezza.

Integratori energetici naturali per la stanchezza: magnesio

La sensazione di stanchezza spesso è dovuta alla carenza di magnesio, un minerale fondamentale per la nostra salute.

Esso infatti produce energia e partecipa a diversi processi metabolici e a molteplici funzioni vitali. Inoltre, il magnesio ha proprietà antiossidanti, regola la funzione del cuore e riequilibra gli ormoni. Per mantenersi in salute ed evitare la sensazione di stanchezza, bisogna assumere almeno 300 mg di magnesio al giorno, mangiando arachidi o cioccolato fondente.

Integratori energetici naturali per la stanchezza: zenzero

Anche lo zenzero rientra tra gli integratori energetici naturali per la stanchezza.

Con la radice, infatti, si può preparare una bevanda che contrasta efficacemente la debolezza. Basta lasciare in infusione alcuni pezzetti di zenzero in acqua calda, filtrare il liquido e poi aggiungere un cucchiaino di miele e il succo di un limone.

Integratori energetici naturali per la stanchezza: rosmarino

Il rosmarino è una pianta aromatica che previene la stanchezza mentale ed è un ottimo stimolante intellettuale. Anche in questo caso, si può preparare un infuso contro la stanchezza lasciando un rametto della pianta in una tazza di acqua bollente per una decina di minuti.

Integratori energetici naturali per la stanchezza: ginseng

Tra gli integratori energetici naturali per la stanchezza non può mancare il ginseng, da bere sottoforma di decotto o sottoforma di caffè al bar. Il ginseng stimola la memoria e l’apprendimento, contrasta efficacemente lo stress lavorativo e dà la carica giusta per affrontare qualunque sforzo.

Integratori energetici naturali per la stanchezza: ribes nero

Negli integratori energetici naturali per la stanchezza è ricompreso anche il ribes nero, un frutto che rinforza il sistema immunitario e contrasta apatia e spossatezza.

Si può assumere il ribes nero sottoforma di succo di frutta, marmellata o infuso caldo.