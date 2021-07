L’aglio è un prodotto naturale ricco di benefici per la salute dell’organismo. I motivi per sfruttarlo sono molti, ma uno dei motivi principali per usarlo consiste nella capacità di migliorare anche l’aspetto dei capelli.

Questo alimento è ricco di vitamine e di sali minerali che risultano in grado di promuovere capelli sani e belli da vedere.

Aglio contro la caduta dei capelli

Questo alimento è in grado di rendere i capelli sani e vigorosi grazie all’azione che offre in modo del tutto naturale. L’aglio fresco è utile contro la caduta dei capelli perchè favorisce la vitalità dei bulbi.

L’aglio stimola la crescita dei capelli e aiuta a ridurne la caduta in maniera importante. Proprio per tale motivo si trova spesso nella lista degli ingredienti di lozioni e oli anticaduta che si trovano in commercio.

Aglio contro la forfora dei capelli

L’aglio è molto utile per via delle sue proprietà antibatteriche e purificanti nei confronti del cuoio capelluto. Grazie a questa sua azione specifica, questo alimento è in grado di ridurre anche la forfora.

Maschera per capelli all’aglio

La maschera all’aglio è un un ottimo rimedio naturale per migliorare la salute e l’aspetto della chioma. Per prepararla non servono ingredienti complessi, infatti bastano 8 spicchi di aglio fresco e 2 cucchiai di olio di semi.

Schiacciate l’aglio con una forchetta oppure frullatelo. Scaldate poi in una padella dell’olio di semi tenendo la fiamma bassa allo scopo di non farlo scaldare troppo. Fate rosolare quindi l’aglio nella padella fino a renderlo molto fragrante. Togliete la padella dal fuoco e lasciate raffreddare.

Versate tutto il composto attraverso un colino e scartate quindi la polpa di aglio. Conservate l’olio in un barattolo di vetro e utilizzate il composto nei giorni successivi.

Per usare l’olio, dovrete semplicemente massaggiare delicatamente due cucchiai di olio sul cuoio capelluto. Massaggiate bene e avvolgete con un asciugamano attendendo 15 minuti prima di sciacquare.