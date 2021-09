Integratori per la cura della pelle: quali sono i migliori

Gli integratori per la cura della pelle sono davvero numerosi e permettono di migliorare la salute della cute oltre che il suo aspetto. I prodotti in questione sono del tutto naturali e aiutano in modo importante a migliorare le condizioni della pelle.

Scopriamo insieme quali sono gli integratori più importanti per la pelle.

Cura della pelle con gli integratori

Sono numerose le sostanze nutritive che aiutano la pelle a restare in salute. In generale queste vengono assunte dalle persone tramite l’alimentazione, ma alcune volte la sola dieta non basta a compensare carenze.

Proprio per questo motivo suggeriamo di utilizzare degli integratori per la cura della pelle allo scopo di mantenere la cute in salute.

Integratori per la cura della pelle

Gli integratori per la cura della pelle sono numerosi. In commercio è possibile trovare diversi integratori che nutrono la pelle dall’interno rendendola sana e anche molto bella da vedere.

Tra gli integratori più utili ci sono:

acido ialuronico : utile per idratare e mantenere la pelle giovane e distesa

: utile per idratare e mantenere la pelle giovane e distesa collagene : si tratta della proteina che si trova alla base della struttura della pelle e quindi permette di maneterla sana

: si tratta della proteina che si trova alla base della struttura della pelle e quindi permette di maneterla sana betacarotene : è un precursore della vitamina A e aiuta la pelle a restare in salute

: è un precursore della vitamina A e aiuta la pelle a restare in salute zinco, zolfo e ferro : gli oligoelementi sono fondamentali per la salute della pelle

: gli oligoelementi sono fondamentali per la salute della pelle vitamina A : aumenta il rinnovo cellulare

: aumenta il rinnovo cellulare vitamina E : combatte l’invecchiamento della cute e migliora anche la circolazione del sangue

: combatte l’invecchiamento della cute e migliora anche la circolazione del sangue vitamina C : aiuta la sintesi del collagene

: aiuta la sintesi del collagene omega-3 e omega-6: aiutano la pelle a migliorare l’aspetto e a restare idratata

Quando utilizzare gli integratori per la pelle

Gli integratori per la pelle sono molto utili per migliorare la salute e l’aspetto della cute. Questi devono essere assunti regolarmente per ottenere dei reali benefici, ma chiaramente è bene anche non esagerare.

Per sapere esattemente le quantità degli integratori da assumere è bene fare riferimento a quanto riportato sulle singole confezioni.