Sonia Bruganelli: qual è la dieta della moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip 6 e per presentarsi al meglio in televisione la donna ha iniziato a seguire una dieta specifica. La moglie di Paolo Bonolis infatti è molto attenta alla sua forma fisica e per restare in forma fa attenzione alla sua alimentazione e si allena anche molto.

La dieta di Sonia Bruganelli

Il segreto di Sonia Bruganelli per rimanere in forma sta tutto nella sua dieta. La moglie di Paolo Bonolis infatti segue un regime alimentare specifico che le consente di non mettere su chili di troppo e di sfoggiare sempre un fisico invidiabile.

La donna da qualche tempo segue la dieta persona, un regime dimagrante ideato dalla nutrizionista Tiziana Stallone. Questo stile alimentare consente di perdere i chili di troppo e soprattutto aiuta a restare in salute in modo molto semplice.

Sonia Bruganelli segue la dieta persona

La dieta persona seguita da Sonia Bruganelli è un tipo di dieta costruita non soltanto sulle caratteristiche fisiche di una persona, ma anche su fattori psicologici. L’obiettivo è infatti quello di creare uno stile di vita sano che possa permettere a chi segue questo regime alimentare di vivere meglio sia il rapporto con il cibo che con il proprio corpo.

Questa particolare dieta individua 4 tipologie di psico-persone che sono: il Mangiatore tradizionale, il Mangiatore edonista, il Mangiatore malinconico e il Mangiatore compulsivo.

A seconda del profilo di appartenenza si deve seguire quindi un tipo di alimentazione differente allo scopo di perdere i chili di troppo evitando però di peggiorare il proprio umore.

Sonia Bruganelli e l’allenamento

Per restare in forma Sonia Bruganelli si allena anche molto, infatti la donna pratica spesso attività fisica allo scopo di modellare il suo fisico e mantenerlo tonico.

La donna spesso pubblica sui suoi profili social foto che la ritraggono intenta ad allenarsi in palestra e quindi sappiamo bene quanto impegno ci metta.