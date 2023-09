Julianne Moore sulla dieta: “Non sono così brava, bevo molto vino”

Julianne Moore, attrice statunitense con cittadinanza britannica, è tra le più amate e ammirate di Hollywood anche per la sua eterna bellezza. Moore sembra infatti non invecchiare mai, ma ha rivelato sulla dieta: “Non sono così brava, bevo molto vino”.

Julianne Moore, attrice statunitense, ha anche vinto l’Oscar nel 2015 per la sua interpretazione in Still Alice. Oltre che per la sua indiscutibile bravura, la Moore ha sempre colpito anche per il fatto che sembra non invecchiare mai nonostante abbia compiuto 62 anni lo scorso dicembre.

Dal 2003 Julianne è sposata con il regista Bart Freundlich, conosciuto nel 1996 sul set de I segreti del cuore. La coppia ha avuto due figli: Caleb e Liv, nati rispettivamente nel ’97 e nel 2002. Cosa sappiamo dello stile di vita dell’attrice e scrittrice, e della sua dieta? La stessa Julianne ha rivelato sulla dieta:

“Non sono così brava, bevo molto vino”. La protagonista di Hannibal ha dichiarato anche di mangiare molto pesce e verdure. Tuttavia, pecca in qualche vizio di troppo, appunto con il vino rosso: “Non riesco ad allontanarmi da ciò che mi rende felice!”, ha aggiunto la Moore.

Nonostante ami il pesce, Julianne non mangia mai il sushi. Suo marito lo adora, soprattutto quando sono a Los Angeles gli piace andare in un ristorante di sushi, ma Julianne lo evita perché, dice, avendo un alto contenuto di sodio la fa gonfiare. Per questo cerca sempre di evitare cibi troppo ricchi di sodio, soprattutto se il giorno dopo ha una premiazione, una serata di gala o deve girare qualche scena.

Julianne Moore svela la dieta: cosa mangia il premio Oscar?

“L’età è solo un numero. Negli Stati Uniti alla gente non interessa quanti anni hai, ma piuttosto quello che fai”, a dirlo è Julianne Moore, che dopo i film di successo come Boogie Nights e The Hunger Games, è stata eletta nel 2020 dal New York Times come una delle più grandi attrici contemporanee nel ventunesimo secolo. Del resto, è una delle attrici tuttora più richieste, e più pagate, di Hollywood.

All’età di 62 anni, Julianne appare sempre un’eterna ragazzina con un viso angelico, capelli folti rossi naturali e sguardo ammaliante. La Moore è da sempre una grande attivista per i diritti delle donne. Avendo attraversato ampi alti e bassi nella vita, Julianne condivide anche il tempo in cui era in totale agitazione emotiva. Fu dopo la morte di sua madre, che la devastò totalmente.

L’attrice è cresciuta vittima di depressione, insonnia e altri disturbi. Per rimettersi in carreggiata, Julianne ha ceduto alla digitopressione, che non solo ha fornito sollievo dal mal di schiena, ma ha anche curato l’insonnia e altri problemi di salute.

Julianne è stata sempre fedele agli allenamenti, mamma di due bambini si dedica allo yoga da molto tempo. Pratica l’ashtanga yoga e molte altre posture dello yoga, che invariabilmente hanno reso il suo corpo flessibile. Poiché l’invecchiamento è direttamente proporzionale alla rigidità, lo yoga mantiene Julianne al sicuro.