Caroline de Maigret svela i segreti della sua skincare

Caroline de Maigret modella, produttrice musicale e icona di stile, è conosciuta come la musa di Chanel. Stile parigino e volto particolare, Caroline ha svelato i segreti della sua skincare.

Caroline de Maigret, modella internazionale e produttrice musicale francese, nipote dell’ex ministro Michel Poniatowski, è figlia del noto politico francese e della campionessa di nuoto. Caroline è diventata una delle prime muse contemporanee di Chanel poiché incarna perfettamente lo stile parigino della famosa Maison. Mamma di un figlio, a 48 anni de Maigret incanta per la sua raffinatezza ed eleganza, ma quali sono i segreti della sua skincare routine?

Ambasciatrice Chanel dal 2016, amica personale di Karl Lagerfeld, Caroline de Maigret oltre alla sua carriera come modella, ha la passione per la musica, ed ha una sua casa di produzione la “Bonus Track Records”, specializzata in rock ‘n’ roll. E della cura di sé, e della sua pelle? La musa ispiratrice di Lancôme cura assiduamente la sua pelle che già di natura è senza imperfezioni.

Nella sua skincare de Maigret usa spesso Lancome, come la crema giorno antiage Rénergie Lift. Poi il siero Absolue L’Extrait che utilizza nel fine settimana quando dedica più tempo alla cura di se stessa. “È troppo da usare per l’intera settimana, ma entro il venerdì la mia pelle inizia ad aver bisogno di essere trattata un po’ di più”, ha confessato la supermodella. E c’è un trucco che ha svelato Caroline: dice le vocali – A, E, I, O, U – per allenare i muscoli facciali e prevenire le rughe!

Nonostante la passione per il make up, Caroline dice di non truccarsi mai nella vita quotidiana ma soltanto per lavoro. Il suo must have, però, è il mascara che mette ogni giorno e di cui non fa a meno, da quelli volumizzanti ad allunganti, li prova tutti.

La skincare di Caroline de Maigret: beauty tips della modella

Caroline de Maigret, figlia e nipote di aristocratici francesi, è diventata famosa nella moda come musa di Chanel prima e poi di tanti altri marchi importanti come Lancome. A 48 anni Caroline è in splendida forma, con un fisico da top model e un viso perfetto. Come visto, la modella e attrice è dedita alla cura della pelle e del corpo.

Di norma, la sua pelle dice la modella, è normale ma un po’ secca a causa dei viaggi, quindi per curarla Caroline utilizza spesso il Effacler Gel, La Roche-Posay. Lo usa quasi come una maschera. Nella skincare non può mancare la crema solare La Roche-Posay SPF 50 sia per lei che per suo figlio. Un segreto al quale non rinuncia la de Maigret? “Ce n’è uno che non faccio mai, ed è pulirmi la faccia”. L’ha imparato da una straordinaria dermatologa a Parigi, molto frequentata dai vip.