Katy Perry, cantante e attrice americana, all’età di 38 anni è più in forma che mai. Nota per la sua carriera da popstar, è volto di diversi brand di bellezza e non solo. Ecco come si mantiene in forma tra allenamento e dieta, il volto della pubblicità di Just Eat.

Katy Perry: la dieta della cantante

Come fa la popstar, tra le più amate degli ultimi dieci anni, a non invecchiare mai? La compagna di Orlando Bloom ha svelato qualche suo segreto di bellezza. Vediamo di cosa si tratta.

Katy Perry è molto legata all’aceto di mele fin da quando era bambina. Sua mamma glielo faceva bere sempre ed era amica di Patricia Bragg dell’azienda di aceto di mele Bragg’s.

Oggi Katy Perry e il suo compagno Orlando Bloom sono co-proprietari dell’azienda, con lo scopo di rieducare le persone sull’utilizzo dell’aceto di mele.

Per mantenersi in forma e soprattutto energica e performante sul palco, l’allenamento va abbinato a una sana alimentazione. La star ha scelto la dieta dei cinque fattori, che consiste nel fare cinque piccoli pasti durante il giorno, completi di ogni micro e macro nutriente. Solo nel weekend è consentito qualche sfizio.

Gli hamburger e il cibo messicano sono le sue pietanze preferite.

Un’altra cosa di cui non può fare a meno la cantante è il pane con burro di arachidi e marmellata, che spesso sceglie come spuntino di metà giornata.

In alcuni momenti durante l’anno, poi, Katy Perry sostituisce questa dieta al piano M che dura due settimane e consiste nel mangiare a pranzo o cena un piatto che contiene solo funghi.

Katy Perry e l’attività fisica: come si allena

Katy non ama molto l’esercizio fisico e scherza spesso su come l’allenamento non sia certamente la parte preferita della sua giornata. “La mia routine di esercizi è arrivare in ritardo, a metà allenamento perché odio allenarmi. Finisco sempre per dire: ‘Sono così in ritardo! Peccato, posso fare solo poche cose’. E il mio personal trainer dice: ‘Sì, certo'”.

La cantante cerca però di andare in palestra da tre a cinque volte a settimana e si concentra principalmente sull’allenamento di forza e pesi, per prepararsi agli spettacoli. Katy Perry, però, preferisce le passeggiate con il suo Orlando Bloom e la loro bimba Daisy Dove, di due anni.

