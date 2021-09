Aceto di mele per la salute: i principali motivi per utilizzarlo

L’aceto di mele è un prodotto molto apprezzato in cucina per via del suo sapore, ma in realtà è ideale anche per migliorare lo stato di salute di chi lo utilizza. I suoi usi risultano essere numerosi proprio come anche le sue proprietà: scopriamo insieme i principali motivi per utilizzarlo.

Aceto di mele contro il mal di gola

L’aceto di mele è ideale per ridurre il mal di gola in modo del tutto naturale. Questo prodotto è utilizzabile a questo scopo semplicemente riempiendo un recipiente fino all’altezza di 5 cm e mettendolo a scaldare fino a quando non vaporizza. Inspirate quindi il vapore per sciogliere l’ostruzione delle narici e per placare anche l’infiammazione della narici.

Nel caso di raucedine suggeriamo di sciogliere un cucchiaino di aceto di mele in un bicchiere di acqua e fare gargarismo anche a intervalli frequenti.

Anche in caso di tosse suggeriamo di utilizzare questo prodotto in quanto permette di eliminare il solletico alla gola. In questo caso è possibile semplicemente diluire due cucchiaini di aceto di mele in un bicchiere di acqua.

Se il problema è la tosse secca, vi consigliamo di spruzzare dell’aceto di mele sulla federa del cuscino.

Eliminare il mal di denti grazie all’aceto di mele

Le persone che soffrono di mal di denti possono far bollire uno spicchio di aglio in un bicchiere di aceto di mele.

Questo prodotto deve essere poi usato per realizzare degli sciacqui quando risulta essere ancora caldo. Per avere il massimo dei benefici è bene tenerlo in bocca e insistere in particolare sul punto dolente.

Occhi e orecchie in salute grazie all’aceto di mele

Per ridurre il problema degli occhi stanchi è possibile sfruttare i benefici offerti dall’aceto di mele.

Questo prodotto però risulta anche molto utile in caso di problemi di udito.

In caso di otorrea, suggeriamo di bere un cucchiaino di aceto di mele al mattino diluito con un bicchiere di acqua