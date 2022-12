La dieta di Beyoncè: i segreti della cantautrice

La dieta di Beyoncé si ispira ad uno stile di vita nuovo, che cura il corpo, ma soprattutto la mente. Seguire la dieta della popstar significa vivere sereni e restare in forma, a lungo termine. Scopriamo quale regime alimentare segue Beyoncé.

La dieta di Beyoncé: ecco di cosa si tratta

Beyoncé ha sempre amato mantenersi in forma, stando attenta all’alimentazione e dando molta importanza all’attività fisica. La maggior parte ricorderà che, alcuni anni fa, subito dopo la nascita dei suoi due gemelli, in occasione della preparazione per il Coachella, Beyoncé realizzò alcuni video, reperibili su YouTube, in cui illustrava la sua 22 days nutrition. Un piano dietetico vegetale, realizzato dal suo personal trainer Marco Borges, che prevedeva niente alcol, niente carboidrati, niente latticini, niente carne e pesce, niente zucchero.

La dieta di Beyoncé è molto restrittiva e selezionata. Seppur restrittiva, in tempi recenti, Beyoncé ha dichiarato di essere stanca di essere perennemente a dieta. Oggi, infatti, la cantante e imprenditrice tiene alla sua linea, mangia sano, ma soprattutto si preoccupa della sua salute mentale, ascolta ciò che il suo corpo le dice.

Beyoncé e l’integratore alimentare

