Aurora Ramazzotti, nota figlia del cantante Eros, e showgirl è incinta. Ma, come si teneva in forma prima della gravidanza? Ecco svelato la dieta e l’allenamento seguito da Aurora Ramazzotti in questi anni.

La dieta e lo sport di Aurora Ramazzotti prima della gravidanza, le hanno cambiato la vita

Aurora Ramazzotti è stata una delle prime sui social a mostrarsi senza filtri. Ha mostrato l’acne e il suo volto acqua e sapone, diventando un esempio di body positivity. Il suo fisico è impeccabile: come ha fatto a mantenersi in forma, prima di essere in dolce attesa? Ecco svelato.

Il suo segreto per essere sempre tonica e bella? Tanto allenamento. Palestra, corsa e allenamento le hanno cambiato la vita. Lo ha confidato lei stessa a Vanity Fair, dichiarando: “Non è stato un processo facile.

Guardando indietro sicuramente molto di ciò che mi ha più cambiata è avvenuto senza che me ne accorgessi, come una conseguenza a tutto il resto.

Prima della corsa la dieta era un miraggio lontano, una di quelle cose che leggi sui meme online e ti ci rivedi. Cerco di alimentarmi bene e ascolto il mio corpo e la mia pelle, ma preferisco farmi qualche chilometro in più che privarmi del cibo”, ha aggiunto Aurora.

Aurora Ramazzotti, tra dieta e allenamento

Oggi Aurora Ramazzotti non potrebbe più vivere senza allenarsi ma, soprattutto, non vorrebbe più vivere senza. È testimonial Nike, che l’ha scelta proprio per il suo approccio concreto e onesto allo sport.

Aurora Ramazzotti si è approcciata alla sana alimentazione, più che la dieta, negli ultimi anni. Non segue una dieta specifica, ma mangia tutto in modo bilanciato e sano. Ad Aurora piace bere un bicchiere di vino o un gin tonic, ama mangiare (anche se dice di non essere una super cuoca) ma lo stile di vita sano lo ha abbracciato anche a tavola.