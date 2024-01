Kayla Itsines: la skincare routine per eliminare l’acne

Una delle personal trainer più famose sui social, Kayla Itsines, è anche autrice e imprenditrice di fitness. La 32enne australiana, con un fortunato seguito sui social, ha una skincare routine per eliminare l’acne.

Kayla Itsines, personal trainer e fitness addicted, spopola sui social e anche come autrice di ebook fitness. Milioni di ragazzi la seguono per i suoi consigli su come tornare in forma e secrets di bellezza. La 32enne, mamma di due figli, cura la sua pelle attentamente perché ha avuto un passato difficile con l’acne.

Itsines potrebbe sembrare perfetta dal fisico longilineo e muscoloso e un impero social alle spalle in realtà c’è una cosa di cui ha sofferto: acne alla pelle. Proprio sui social Kayla ha detto come è riuscita a liberarsi dell’acne e a mantenere una pelle sana e chiara semplicemente utilizzando prodotti economici. La sua skincare routine è facile anche da replicare ma molto efficace dato che oggi la sua pelle splende e non sembra abbia sofferto di acne adulta e imperfezioni.

La sua routine di cura della pelle viene eseguita ogni giorno al mattino e alla sera ed è anche economica. La skincare di Kayla inizia con il detergente per la pelle grassa Cetaphil, con un lavaggio veloce si strucca e purifica il viso in poche mosse. Poi la star del fitness passa a un esfoliante al carbone che le ha schiarito la pelle e le macchie.

Prosegue la skincare mattina e sera per pelle a tendenza acneica con uno strumento Foreo Luna Go For Normal Skin Tool, per pulire ulteriormente la pelle e aiutare i prodotti a penetrare più in profondità. Non può mancare l’acido ialuronico di gran moda, e anche Kayla lo usa soprattutto durante l’inverno. Non può far a meno delle maschere bianche ricche di acido ialuronico.

Prosegue altro step di skincare con la crema idratante delicata di La Roche-Posay che l’ha salvata quando soffriva di dermatite durante la gravidanza. Una crema idratante sensibile se hai la pelle arrossata e secca, si stende in modo leggero e non ostruisce i pori.

Oltre alla salute e al fitness, Kayla è diventata popolare perché sincera riguardo al suo regime di cura della pelle. La guru del fitness, infatti, ha documentato la sua lotta contro l'acne e sui social ha rivelato i prodotti must have che credeva guarissero la sua acne.

Oltre alla salute e al fitness, Kayla è diventata popolare perché sincera riguardo al suo regime di cura della pelle. La guru del fitness, infatti, ha documentato la sua lotta contro l’acne e sui social ha rivelato i prodotti must have che credeva guarissero la sua acne.

Abbiamo visto in cosa consiste la sua routine di cura della pelle, per combattere l’acne adulta. Si conclude con un siero per gli occhi che rivitalizza questa zona spesso secca e disidratata e infine Kayla si affida a un piccolo dispositivo che elimina istantaneamente lo sporco e i germi che possono accumularsi durante il giorno e durante le estenuanti sessioni in palestra. Così, con prodotti economici ma ricercati, Itsines ha detto addio alle imperfezioni.