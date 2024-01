Dixie D’Amelio, classe 2001, è una cantante americana e famosissima tiktoker, come sua sorella minore Charli D’Amelio. La 23enne è una bellezza naturale, e segue una skincare a tema #skinacceptance. Ecco in cosa consiste.

Dixie D’Amelio: la skincare a tema #skinacceptance

Dixie D’Amelio, terza star di TikTok con i guadagni più alti, dopo sua sorella Charli, ha acquistato popolarità dal 2020. In pochi anni è diventata famosa in tutto il mondo, dagli Usa all’Italia, con oltre 60 milioni di follower su TikTok. Ha anche un canale di successo su YouTube dove ospita anche un talk show. L’ascesa della maggiore delle D’Amelio è avvenuta contemporaneamente a sua sorella Charli.

Bellezza naturale, viso da bambina e occhi profondi, Dixie dedica molta attenzione al suo aspetto a partire dalla pelle. Con una skincare semplice ma efficace la sua pelle, sui social quanto in tv, risulta sempre luminosa e sana. Dixie ha rivelato la sua skincare a tema #skinacceptance lanciato un messaggio alle giovani ragazze che la seguono: non dobbiamo sentirci vulnerabili se abbiamo imperfezioni nonostante gli sforzi e le cure che dedichiamo alla nostra pelle. Nessuno è perfetto!

La skincare a tema della D’Amelio comincia con la pulizia, con il detergente schiumogeno di Breakout Clearing che dice avere un profumo davvero buono. Passa poi a un esfoliante, che utilizza solo alcune volte alla settimana perché è semplice e richiede poca manutenzione. Esfolia delicatamente, “fondamentale per me dato che ho la pelle sensibile”, dice la star di TikTok.

Infine la socialite termina la skincare con una crema idratante lenitiva per la pelle che equilibra le impurità e idrata. I tre prodotti per la cura della pelle che non mancano mai nel suo beauty-case sono: Clear Start’s Clearing Defense SPF30, un idratante opacizzante con protezione solare, un burro cacao per le labbra secche e un lucida labbra per quando “voglio renderle più luminose e appariscenti”.

La skincare di Dixie D’Amelio: segreti beauty della tiktoker

Dixie D’Amelio, tra le star di TikTok più seguite, amate e anche pagate al mondo, ha spopolato facendo balletti e trend social insieme a sua sorella Charli, ancora più seguita di lei. Amata da milioni di ragazzi, oltre 60 in tutto il mondo, Dixie lancia ai più giovani messaggi di auto accettazione a cominciare dalle imperfezioni al viso. Un cruccio per tantissimi giovani.

Il suo messaggio è che nessuno è perfetto, tutti hanno difetti e insicurezze, soprattutto quando si tratta dell’aspetto della pelle. “Io cerco spesso di mostrare la mia pelle naturale sui social, anche quando sto avendo dei breakout”, dice Dixie. Mostrando le sue imperfezioni vuole incoraggiare le ragazze ad essere più sicure al naturale, senza chili di trucco.

Di notte alla sua skincare Dixie aggiunge un nuovo Flashfoliant, per la sua pelle sensibile. E’ anche semplicissimo da usare. La sua insegnante di bellezza è sua sorella Charli, di cui dice “E’ così brava a prendersi cura della sua pelle. Mi ha insegnato a prestare più attenzione alla mia”.