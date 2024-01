Per Ludopatia, comunemente conosciuto come gioco d’azzardo patologico, si intende una dipendenza comportamentale che può compromettere gravemente la qualità della vita delle persone che ne sono affette. Ecco cos’è, i sintomi e le cause.

Ludopatia: cos’è, sintomi e cause

La Ludopatia o gioco d’azzardo patologico (Gap) è un disturbo comportamentale che può portare ad una grave compromissione della qualità della vita delle persone che ne sono affette. L’Istituto superiore di sanità definisce la ludopatia come un comportamento problematico, che persiste e ricorre nel tempo, associato al gioco d’azzardo.

La ludopatia può portare a un disagio tale da compromettere in maniera significativa ogni aspetto della vita delle persone che ne sono affette, dalle relazioni al lavoro alla sfera sociale. Il gioco d’azzardo patologico colpisce maggiormente adolescenti e studenti universitari, colpiti tra il 3 e l’8% di questa fascia della popolazione.

Nella ludopatia il forte stress e stati depressivi aumenterebbero l’impulso a giocare. La dipendenza da gioco d’azzardo sembra essere un fenomeno in crescita in Italia, per cui si spende molto non più solo alle macchinette ma online. E questo è ancora più preoccupante perché è più difficile da controllare.

I sintomi più comuni, che si manifestano persistenti nell’arco di un anno, per capire che si soffre di ludopatia sono i seguenti:

Irritabilità quando si smette di giocare;

Pensieri ossessivi legati al gioco;

Crescita del bisogno di giocare a fronte di stati emotivi come stress, depressione o ansia;

Bisogno di puntare somme di denaro sempre più elevate per sentirsi appagati;

Nascondere il proprio disturbo mentendo;

Compromissione della sfera sociale, dello studio o del lavoro a causa della propria dipendenza;

Richiesta di prestiti.

Ci sono diverse cause che influiscono nella ludopatia:

Disturbi dell’umore come ansia o depressione;

Problemi di personalità, come il disturbo borderline della personalità;

Consumo di sostanze stupefacenti;

Tratti della personalità quali: competitività, tendenze alla noia o ricerca costante di sensazioni forti;

Situazioni di stress.

Tutto sulla ludopatia, o gioco d’azzardo patologico: abbiamo visto cos’è e come si manifesta, nell’arco di un anno, con gli stessi sintomi che portano a confermare si tratti di ludopatia o dipendenza dal gioco. Le cause sono da ricercare sia in un fattore genetico ma anche ambientale, in quanto ragazzi cresciuti in una famiglia in cui c’è questo problema sono più predisposti a soffrire di ludopatia.

Per il disturbo da gioco d’azzardo patologico, una terapia psicoterapeutica ad esempio di tipo cognitivo comportamentale può essere molto efficace come “cura” contro la ludopatia. Lo scopo è arrivare a comprendere quali siano i meccanismi che stanno alla base del disturbo da gioco d’azzardo.

Una volta superata questa fase, si può intervenire per individuare quelle che potrebbero essere le strategie migliori per gestire il disturbo nella vita di tutti i giorni. Anche la terapia di gruppo può essere una buona strategia terapeutica, in quanto pazienti che soffrono dello stesso disturbo e hanno vissuto esperienze simili potrebbero aiutarsi tra loro.