Donatella Versace e il rapporto con la dieta: cosa mangia la stilista?

Stilista, ex modella e imprenditrice italiana, Donatella Versace 68 anni, sorella di Santo e Gianni Versace, è fra le stiliste più ricche al mondo, con un patrimonio che si aggira attorno ai 400 milioni di dollari. Dopo la morte del suo amato fratello Gianni, Donatella Versace si è rimboccata le maniche portando avanti la sua eredità e facendo conoscere il brand Versace in tutto il mondo.

In un’intervista la regina della moda italiana ha anche svelato quanto sia importante per lei e la sua famiglia la bellezza nella vita di tutti i giorni. Forse non sapete però che la regina della moda ha un’erede: nata dall’amore con il modello Paul Beck, si chiama Allegra Versace.

Quest’ultima ha anche un fratello, nato nel 1990 di nome Daniel. Ma cosa sappiamo del suo stile di vita e della dieta che segue Donatella?

Donatella Versace, una donna, un’icona: calabrese, classe 1955, 1,65m di altezza, 54 kg, due ex mariti, due figli, tre fratelli (Gianni, Santo e Tina). Una donna minuta, nel privato insicura, già dipendente dalla droga, che da quel momento è diventata sua compagna di vita. Fino al 2005, anno della disintossicazione e della rinascita.

Nonostante il passato di droga, la chirurgia estetica eccessiva, le difficoltà famigliari, gli incubi ricorrenti in cui Gianni le appariva in sogno per contestare il suo lavoro, Donatella non ha mai mollato e ha reso Versace un vero e proprio impero. L’imprenditrice ha svelato anche la sua “ossessione” per il cibo salutare.

Donatella, infatti, temeva di essere nutrita con “cibo fritto” quando era in riabilitazione. La stilista 68enne ha rivelato che la sua dieta era una delle sue maggiori preoccupazioni quando ha seguito il consiglio di Elton John di andare in riabilitazione nel tentativo di superare la sua dipendenza da cocaina.

Donatella che è entrata in riabilitazione nel 2005 ha dichiarato: “Volevo solo sapere cosa avremmo mangiato. Non volevo niente di grasso”, ha detto Versace. Ha lottato con la sua tossicodipendenza per quasi due decenni prima di chiedere aiuto.

“Sapevo che le persone non si sarebbero fidate di me per dirigere l’azienda se stavo usando, ma ho pensato: Va bene. Facciamolo ancora un po”, ha detto Donatella aiutata da Elton John.

Il cantante di Goodbye Yellow Brick Road e Donatella erano a una festa di compleanno quando Elton che ha anche lottato con droghe e alcol, ha deciso di esortarla ad agire. La stilista ha completato un periodo di riabilitazione nel 2005.

Sul red carpet del Met Gala 2023 è spiccata la presenza di Donatella Versace. Una delle pochissime star a sfoggiare l’abito colorato, in rosa pastello per celebrare il suo 68esimo compleanno allo scoccare della mezzanotte. Anche in questa solenne occasione, la regina della moda si è presentata con un fisico mozzafiato, snella, in forma anche senza attività fisica.

La stilista, 68enne da poco, infatti, nonostante abbia fatto abuso di chirurgia estetica non ha “ritoccato” il suo corpo rimasto fermo a quando aveva 20 anni. Merito di una sana alimentazione a cui è stata sempre legata, come detto prima, da quando era giovane e i risultati si mantengono nel tempo.