Beauty, Ada Ooi svela i segreti per avere una pelle perfetta: i consigli

Ada Ooi, esperta di pelle da red carpet e medicina cinese, ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza per avere una pelle perfetta. Fondatrice del beauty brand 001 Skincare London, l’esperta della pelle di origine cinese è stata ripresa da diversi magazine di moda.

Ecco cosa ha raccontato sulla cura delle pelle.

Ada Ooi e i segreti per avere una pelle perfetta: i consigli

Dopo essere cresciuta guardando suo nonno prescrivere farmaci che combinavano i principi medici occidentali e cinesi, non sorprende affatto che Ada Ooi abbia intrapreso una carriera di bellezza aiutando le persone a vedersi e sentirsi meglio. La celebre beauty guru, fondatrice della linea 001 Skincare London, svela i segreti per una pelle luminosa e perfetta a qualsiasi età.

“Inizialmente, mi sono appassionata di profumi e ho iniziato a formarmi come aroma-terapista, questo era molto legato ai sensi e al viso, così ho iniziato ad allenarmi come estetista”, ha raccontato Ada Ooi.

“Quando stato studiando, mi sono appassionata di chimica: amavo gli elementi e la biochimica nel miscelare insieme diversi prodotti. Mi piaceva imparare ciò che ciascun elemento poteva fare al corpo umano, così ho iniziato ad ampliare l’archivio dei prodotti e a darli ai miei clienti affinché li usassero come cura post-trattamento”, ha aggiunto la guru di bellezza.

Ada Ooi unisce i principi della cura della pelle occidentale a quelli orientali. Un suo segreto di bellezza è proprio questo mix. Da un punto di vista orientale, è vista come il riflesso di quello che succede all’interno del nostro corpo, quindi incoraggio sempre a curare la pelle dall’interno.

I rituali Cinesi come il Gua Sha e l’Agopuntura aiutano a migliorare alcuni aspetti come la circolazione sanguigna. Se combinati alle tecniche occidentali come il Drenaggio Linfatico, si crea una tecnica in cui il sangue si muove ma si eliminano anche le tossine.

Cryopress: l’importanza di questo strumento di Ada Ooi

Cryopress è un dispositivo ad uso domestico che permette di ricreare la crioterapia ice massaggi viso professionale dei centri estetici nel comfort di casa tua.

“Quando massaggi il dispositivo freddo sulla pelle, il cervello invia il sangue in quell’area. Il percorso che il sangue fa nell’arrivare in quell’area rilascia ossigeno ed elimina le tossine e la ritenzione idrica”, ha confessato Ada Ooi.

E’ perfetto nel trattamento del gonfiore, linee sottili e rughe, rassoda e solleva ma soprattutto è come una magia.