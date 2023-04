La beauty routine di Elisabetta Gregoraci: tutti i segreti di bellezza

Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco, segue una beauty routine per una pelle sempre luminosa e che appare giovane. Ecco la beauty routine della showgirl calabrese, Elisabetta Gregoraci.

La beauty routine di Elisabetta Gregoraci

Molte donne dal 40esimo compleanno in poi molte lamentano i primi problemini di cedimenti cutanei, con pelle meno compatta rispetto agli anni d’oro della gioventù. Come fa la showgirl e conduttrice tv, Elisabetta Gregoraci, 43 anni, invece, ad avere una pelle sempre così compatta e luminosa? Merito della beauty routine ad hoc, studiata per lei.

La sua skincare quotidiana parte applicando ogni giorno olio di mandorle dolci o, in texture crema, i prodotti elasticizzanti di Rilastil. Immancaibli, poi, le maschere idratanti total white sul viso da applicare almeno 1/2 volte a settimana per levigare e idratare la pelle.

La conduttrice e modella oggi vive a Monaco nella città di Monte Carlo insieme alla sua famiglia. Qui condivide spesso la sua quotidianità con i suoi follower sui social, dalla cura del suo benessere agli allenamenti, alla dieta.

In merito ai segreti di bellezza, la Gregoraci ha svelato quello che utilizza ogni giorno ossia la maschera viso idratante.

L’aspetto fondamentale è proprio la cura della pelle prima del make-up che è il vero segreto di bellezza della conduttrice calabrese.

Non serve a nulla creare un trucco impeccabile se lo stato di salute della pelle del viso è danneggiato. Per questo motivo risulterà più semplice idratare a fondo la pelle con una skincare adatta anche pochi minuti prima dell’inizio del trucco.

Elisabetta Gregoraci e la sua routine di allenamento

Fisico invidiabile anche dopo i 40 anni, Elisabetta Gregoraci da quando è bambina ha sempre praticato molto sport. Ha iniziato con il tutù, poi è passata al karate. E non si è più fermata.

“Ho iniziato a fare karate all’età di 6 anni, diventando cintura nera, secondo dan e poi anche istruttrice. Da sempre amo anche l’atletica leggera, un’altra passione che mi ha trasmesso mio padre, e sono diventata campionessa di salto in lungo e 80 metri”, ha rivelato la conduttrice tv.