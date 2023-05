Anna Wintour, giornalista, editrice britannica, e dal 1988 direttrice del mensile Vogue America, la rivista più glamour e importante nel mondo della moda, appare in perfetta forma anche a 73 anni. Come si tiene così giovane e quale dieta segue?

La dieta di Anna Wintour: come si tiene in forma la direttrice di Vogue?

Anna Wintour, icona di bellezza, direttrice della rivista di moda Vogue, ha compiuto 73 anni ma sembra sempre una giovane donna. Affascinante, misteriosa, sempre coperta da scuri occhiali da sole, la Wintour è indubbiamente la direttrice di moda più amata nel mondo.

La Wintour si è sposata nel 1984 con David Shaffer, uno psichiatra infantile, da cui ha avuto i suoi due figli, Charles e Bee. Wintour e Shaffer hanno divorziato nel 1999 e dal 2004 lei è fidanzata con Shelby Bryan, un imprenditore texano.

Ma come si tiene in forma e quali sono i suoi segreti di bellezza? Della vita privata di Anna Wintour non si sa granché. La giornalista è sempre stata riservata, tanto che la curiosità su di lei non può che essere altissima.

Non stupisce quindi che alla direttrice di Vogue America sia stato dedicato un libro di 430 pagine, che rivela i suoi aspetti più privati, tra cui il grande mistero: cosa mangia Anna Wintour per pranzo?

La scrittrice Amy Odell lo svela nel suo libro Anna: The Biography che ha scritto raccogliendo testimonianze da ben 250 fonti.

“In effetti, il pranzo preferito della Wintour, quando Condé Nast aveva trasferito gli uffici al 1 World Trade Center, era una bistecca e insalata caprese senza i pomodori, del vicino ristorante Palm”, ha rivelato.

Un insolito abbinamento, quello della star della moda: carne, mozzarella e basilico senza contorno. Grazie a rumors e interviste da lei rilasciate, ecco una giornata alimentare tipica di Anna Wintour.

La giornata della giornalista inizia molto presto, tra le 4 e le 5:30 nei giorni feriali. La prima cosa che fa Anna quando si sveglia è leggere online sia i giornali britannici sia quelli americani per assicurarsi di sapere esattamente cosa sta succedendo nel mondo.

Successivamente la direttrice titanica di Vogue America si allena per almeno un’ora praticando tennis. E’ questo lo sport che le consente di avere una invidiabile forma fisica anche dopo i 70 anni.

Per quel che riguarda la colazione, Wintour mangia uova strapazzate e salmone affumicato su un bagel. Non manca mai anche il caffè da asporto da Starbucks.

Il pranzo alla Wintour: bistecca e insalata verde, senza condimento. Di solito prima delle 14:30 quando ritorna a lavoro.

A cena? Anna ama il pesce alla griglia e la pasta, in particolare la carbonara. Lei non è molto brava come cuoca infatti ha uno chef privato nello staff sia nella sua residenza di New York che nella sua tenuta a Long Island.

Anna Wintour: segreti di bellezza dopo i 70 anni

Non è un segreto che l’industria della moda e le sane abitudini alimentari abbiano avuto da sempre un rapporto teso. Tuttavia, se chiedi agli amici di Anna Wintour: “E’ un falso mito che lei non mangi”. Anzi, Anna ama la buona cucina ed è un’ottima forchetta.

“Una delle sue cose preferite da servire è una torta di pollo”, dice chi la conosce. Come alcol, al massimo beve un po’ di vino bianco, con un dolce a tavola. Si, ama i dolci e non può farne a meno!