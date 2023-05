La modella ceca Ivana Mrazova, 30 anni compiuti quest’anno, ha indubbiamente un bellissimo volto, oltre che un fisico atletico, ed è molto amata anche dagli utenti social. Occhi chiarissimi, sorriso smagliante e pelle bella al naturale, ecco i segreti di bellezza di Ivana Mrazova.

La beauty routine di Ivana Mrazova: i segreti della modella

Nata nel 1992 nella Repubblica Ceca, Ivana Mrazova è una modella, personaggio televisivo e influencer (vanta oltre 1 milione di follower) molto celebre in Italia soprattutto dopo la partecipazione al reality GF Vip 2 e nuovamente quest’anno.

Capelli lisci ma vaporosi con schiariture nella parte finale della chioma per Ivana Mrazova. Occhi di ghiaccio, sorriso smagliante e un fisico da top model, Ivana cura molto il suo aspetto a partire dal viso. Ma qual è la sua beauty routine?

La modella ceca, ex fidanzata dello speaker radiofonico e influencer romagnolo Luca Onestini, dedica molta attenzione alla cura della pelle del viso, a partire dalla detersione sia con gel che con prodotti schiumosi che purificano e levigano la pelle.

Oltre alla detersione, Ivana Mrazova utilizza un alleato di bellezza abbastanza insolito: l’albume d’uovo. Si tratta di un prezioso prodotto di bellezza per la pelle del viso, aiuta a prevenire e a curare i segni del tempo e può diventare un ingredienti per maschere di bellezza con diversi obiettivi per la skincare.

Albume d’uovo nella skincare quotidiana

Per curare borse ed occhiaie, è bene anche prendere un albume d’uovo e con l’aiuto di un pennello applicarlo sotto gli occhi. Lasciare agire per circa 10 minuti e risciacquare.

L’albume d’uovo dunque può diventare un protagonista della skincare settimanale, e regalare alla pelle bellezza e benessere in modo semplice, economico e soprattutto efficace, come fa la stessa modella ceca Ivana Mrazova.

Altro segreto di bellezza della modella e volto televisivo, Ivana si affida alle semplici ma potenti proprietà dell’idratazione. Per lei, infatti, non è possibile bere meno di 1,5 o anche più litri al giorno. Tutto ciò per il fisico, ma soprattutto per la pelle.