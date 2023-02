Elisa Maino, che da poco ha festeggiato i suoi vent’anni con una festa super glamour, è seguitissima sui social soprattutto dai giovani. E’ considerata, infatti, una delle muse ispiratrici di make up e beauty look per intere schiere di ragazze. Ma come fa ad avere una pelle così sana nonostante la giovane età? Ecco la beauty routine e i segreti di bellezza di Elisa Maino.

La beauty routine di Elisa Maino: tutti i suoi segreti di bellezza

L’influencer e giovane scrittrice Elisa Maino, che ha spopolato su Tik Tok, ha raccontato ai suoi follower qual’è il segreto per una pelle come la sua.

Amatissima dalla Gen Z per cui è un vero punto di riferimento, la Maino conosce perfettamente le esigenze della sua pelle, anche perché ha sofferto di acne e ha nel tempo sviluppato una vera expertise in fatto di make-up.

Non a caso padroneggia uno dei beauty look più cool, ma anche difficili da realizzare, degli ultimi tempi: il Foxy Eyes. Scopriamo la beauty routine di Elisa Maino, e tutti i suoi segreti di bellezza.

Tutto inizia con l’idratazione: del contorno occhi (con patch ad hoc), delle labbra e del viso. Elisa passa alla maschera labbra idratante, e poi alla crema idratante per il viso con alcune gocce di siero all’acido ialuronico per un vero e proprio boost di idratazione.

Grande protagonista anche uno spray utilizzato sia per preparare la pelle al trucco sia per fissarlo e renderlo long lasting. Ecco a quali brand appartengono tutti i prodotti della skincare di Elisa Maino.

Patch Occhi – Flashpatch Restoring Night Eye Gels, Patchology

Maschera Labbra – Lip Sleeping Mask Grapefruit, LANEIGE

Crema Viso – C-Rush Brightening Gel Crème, Ole Henriksen

Siero acido ialuronico – The Ordinary

Spray Fissante – Prisme Libre Prep & Set Glow Mist, Givenchy

Elisa Maino: i segreti di bellezza dell’influencer

Elisa Maino, una delle tiktoker più famose al mondo, è ora una giovanissima influencer che ha visto con il tempo crescere il numero dei suoi follower sia su YouTube che su musical.ly, divenendo una vera e propria star dei social media. Ecco i prodotti che usa quotidianamente per la pulizia e luminosità del viso.

Patch gel rigeneranti notte per gli occhi, ricchi d’ingredienti idratanti, per un risultato a lungo termine e uno sguardo più riposato. Applicare un paio di patch gel sulla zona occhi pulita. Lasciare in posa 5 minuti.

Maschera labbra

È il trattamento ideale da applicare prima del rossetto: migliora il finish della formula e prolunga la durata del colore. Applicare 1-2 volte a settimana.

Crema viso

Un gel crema illuminante ricco di Vitamina C che idrata fino a 24 ore e attenua l’aspetto di segni di espressione e rughe. Ottima per: – Tono spento e texture non uniforme – Secchezza – Segni di espressione e rughe.

Siero

Questa formula priva di olii dona alla pelle un’idratazione di lunga durata, diventando il vostro nuovo prodotto quotidiano. La combinazione vincente di Acido Ialuronico e Vitamina B5 aiuta a trattenere l’idratazione sulla pelle, per un incarnato rimpolpato e levigato, con una sensazione di freschezza e rugiada. Idrata la pelle, lasciandola turgida e liscia.