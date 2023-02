La beauty routine di Clio Zammatteo: i consigli di ClioMakeUp

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeup, è una delle più longeve make-up artist e blogger di beauty. Beauty blogger e mamma di Grace e Joy, Clio ha anche un brand di cosmetici a suo nome. Ecco la beauty routine di Clio Zammatteo, dedicata anche alle giovani mamme.

La beauty routine di Clio Zammatteo: i consigli di bellezza

La famosa make-up artist, nata su YouTube come ClioMakeup, è diventata un’imprenditrice di successo da truccatrice a beauty influencer, alla tv. ClioMakeup, infatti, è la beauty influencer più longeva d’Italia. Ecco cosa ha svelato sulla sua beauty routine da giovane mamma di due bambine.

Tra gli escamotage che aiutano ad apparire curate pur avendo poco tempo a disposizione, “Puntare su prodotti smart è al primo posto”, suggerisce Clio.

“Per esempio, consiglio di tenere a portata di mano una maschera idratante in cotone o in crema”, ha detto ClioMakeup.

La scelta di prodotti smart diventa ancora più importante quando si tratta di trucco: “Un ombretto in crema, per esempio, si applica in un secondo e non deve essere sfumato”.

Per tutte le neomamme, attenzione alle sopracciglia: “Se trascurate danno subito un’aria disordinata al viso. Usate le pinzette con parsimonia e ricorrete a una matita per riaprire eventuali buchetti o definire il tratto.

Vedrete, cambiano radicalmente il look”.

Altro consiglio di bellezza, da Clio Zammatteo. Contemplate un buon mascara e un buon piegaciglia. “Ciglia spioventi danno un’espressione stanca allo sguardo: una generosa mano di mascara e ciglia che puntano verso l’alto aprono lo sguardo e regalano almeno due ore di sonno”, ha raccontato la beauty influencer e make-up artist.

Non meno importante mai andare a letto truccate, anche se siete stanche e non vedete l’ora di spegnere la luce.

La buona notizia è che esistono soluzioni rapidissime per rimuovere impurità e maquillage a fine giornata. Si tratta dei cosiddetti panni struccanti: non richiedono l’uso di prodotti in accompagnamento. Basta inumidirli con acqua del rubinetto perché rimuovano, in un paio di passaggi, sporco e make up anche waterproof.

Segreti di skincare: Clio Zammatteo

La regina del make-up italiano, famosa in tutto il mondo per la sua linea di prodotti ha rivelato alcuni segreti di idratazione della pelle per la skincare giornaliera. Clio Zammatteo dispensa sempre consigli sulla cura della pelle del viso che è fondamentale per permettere al make-up di essere perfetto.

Nelle storie Instagram di ClioMakeup possiamo assistere alla sua skin care quotidiana, in particolare quella serale che ricordiamo è fondamentale per garantire alla pelle la giusta idratazione. Non dimentichiamo mai di struccare il viso e lavarlo con un detergente per poi idratare a fondo prima di andare a letto. In molti però utilizzano la sola crema idratante ma a quanto pare non basta.

Innanzitutto dobbiamo scegliere un prodotto che sia adatto al nostro tipo di pelle che sia sensibile, mista o grassa. Insomma ad ognuno la sua caratteristica e il suo prodotto. Clio però rivela a tutti che la crema viso da sola non basta a garantire l’idratazione giusta.

L’obiettivo è sigillare la crema viso che abbiamo applicato con cura e con un massaggio accurato. Il prodotto adatto per sigillare la crema è l’olio viso che è possibile trovare sotto forma di siero. Il siero olio notte aiuta a fissare la crema, a renderla luminosa ma soprattutto ad agire sull’idratazione per tutta la notte. Parola di Cliomakeup.