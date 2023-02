Emily Ratajkowski, top model e giovane mamma in carriera, è amatissima dai brand di moda e dal mondo social. Comunemente conosciuta come Emrata, la modella ha una pelle, oltre che un fisico, da invidiare. Scopriamo la sua beauty routine.

La beauty routine di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski: tutto sulla modella più amata del momento. Dalla beauty routine, al rapporto con il corpo, alla vita da mamma. La supermodella si è raccontata in diverse interviste. Ecco cosa ha rivelato sulla sua beauty routine quotidiana.

“Mi lavo il viso ogni sera – beh, ci provo. Uso Bioderma, un prodotto francese di largo consumo che è un fantastico struccante, l’unico che non dà la sensazione di lasciare residui sulla pelle o di seccarla.

Dopo aver lavato il viso, uso Biologique Recherche P50 – non tutti lo amano, ma per me il retinolo è troppo forte, invece il P50 è ottimo: riequilibra la pelle, su cui applico una crema idratante piuttosto densa”, ha detto Emrata.

I suoi prodotti preferiti in farmacia? Oltre a Bioderma, adora la crema idratante Biafine. Adora anche Aquaphor, un altro prodotto fantastico. La modella ha detto: “Ho l’impressione che i cosmetici da farmacia non abbiano una buona considerazione, io invece penso che siano davvero buoni.

Ho degli highlighter che sono davvero fantastici”.

I segreti di bellezza di Emily Ratajkowski

La supermodella americana Emrata ha raccontato una sua giornata tipica da giovane mamma single. “Prima di tutto preparo la colazione a mio figlio, poi prendo un caffè e lo guardo mentre mangia. Solo dopo, mi prendo cura della mia pelle”, ha raccontato Emily.

E, ha aggiunto: “A vent’anni non me ne occupavo, ma ora sono diventata molto più attenta: metto la protezione solare, uso il tonico e la crema idratante.

Seguo una routine completa”.

Sui suoi capelli lucenti e curati Emrata, così si fa chiamare, ha detto:

“Porto una frangia lunga a tendina, relativamente nuova. Dico sempre, anche in via ufficiosa, che Kérastase ha davvero cambiato i miei capelli. Quando ho firmato per diventare ambassador del brand circa cinque anni fa, non conoscevo buoni prodotti per capelli, e mentre sono abbastanza abile con il make-up, non lo sono altrettanto con l’hairstyling”.

La modella ha confessato di aver sempre pensato di avere capelli brutti e poco sani. Ma ha scoperto come curarli al meglio, grazie alla linea Extentioniste che li fa crescere molto velocemente. Così come l’olio: è leggero e ha un profumo fantastico.