La beauty routine di Claudia Schiffer: i segreti di bellezza

Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l’apice della propria popolarità nel corso degli anni Novanta, segue una beauty routine per restare in forma. Ecco i segreti di bellezza della 52enne, da sempre icona fashion, Claudia Schiffer.

La beauty routine di Claudia Schiffer

Claudia Schiffer, supermodella degli anni Ottanta, è diventata un’icona di moda e di bellezza anche grazie alla somiglia con Brigitte Bardot. L’ex modella tedesca ha svelato i segreti di bellezza per restare in forma anche dopo i 50 anni. Primo segreto di bellezza: esfoliare la pelle.

Alla base di una pelle perfetta, secondo la super modella tedesca che ha fatto innamorare tutti negli anni Ottanta per la sua somiglianza con Brigitte Bardot, c’è l’esfoliazione che libera l’epidermide da sporcizia e cellule morte.

Non ci crederete, ma utilizza dei prodotti per uomini: per la Schiffer sono più granulosi e danno un piacevole formicolio rinfrescante.

Maschere per il viso. Altro passaggio che non manca mai nella routine di bellezza della splendida 52enne è la maschera per il viso: “Più passa il tempo più utilizzo maschere per il viso con lo scopo di rilassarmi ma anche di ridare luce all’incarnato. Quando ho bisogno di dare un po’ più d’amore alla mia pelle, non esito a dedicare al trattamento 10 minuti della mia giornata”, ha spiegato Claudia Schiffer.

Trucco minimal. Riuscite a ricordare un’immagine di Claudia Schiffer con rossetto rosso e occhi ultra-truccati? No, perché la modella è dedita a un make up nude, elegante e molto sobrio. “Il mio suggerimento è quello di non applicare mai troppo trucco. Io utilizzo il correttore dove è necessario e un tocco di bronze su guance, fronte, mento e naso – i punti in cui è naturale prendere il sole – per dare un bagliore di sana abbronzatura”, conclude la modella.

A 52 anni, la pelle della supermodella Claudia Schiffer è luminosa e quasi priva di imperfezioni: tutto merito di una crema viso ormai diventata iconica. Si tratta della Eight Hour Cream di Elizabeth Arden, un prodotto ormai entrato nella leggenda. Utilizzata da star come Victoria Beckham, Catherine Zeta-Jones, Lily Allen ed Eva Longoria – oltre a Claudia Schiffer, ovviamente.

Dal caratteristico color albicocca, la crema è davvero miracolosa: ottima anche per le pelli più secche, idrata a fondo e nutre i tessuti in poche ore, lasciando una sensazione di morbidezza incredibile.