Marie Kondo ha lanciato la sua skin care e i segreti per una pelle perfetta. Il suo metodo si basa sull’eliminare il superfluo anche nel beauty case e in particolare per la routine di bellezza. Ecco come applicare il metodo KonMari di Marie Kondo.

La beauty routine di Marie Kondo: i segreti per una pelle perfetta

Il metodo Marie Kondo, che consiste nello sbarazzarsi del superfluo (ringraziando ogni oggetto eliminato e con un sorriso), si può applicare anche al beauty case, in particolare per quel che riguarda la skin routine di bellezza per una pelle perfetta.

Due prodotti fondamentali: il toner, da utilizzare dopo la pulizia per ottimizzare il risultato e una crema con protezione solare, almeno 30 di spf, da utilizzare ogni giorno dell’anno.

Ecco allora il beauty case skin care ideale per ogni tipo di pelle.

Se la pelle è secca, occorre utilizzare prodotti fortemente idratanti e almeno un esfoliante per eliminare le cellule morte. Da eliminare prodotti con ingredienti che seccano troppo la pelle, in particolare alcuni alcol, come il denaturato, l’etanolo e l’alcol isopropilico. Mentre sono ammessi il retinolo, l’alcol cetilico e l’oleilico.

Detergente: deve essere delicato, meglio se in formula cremosa.

Da evitare i detergenti a base di solfato, l’additivo che produce la schiuma e che può elevare il ph seccando ulteriormente la pelle.

Siero: da preferire quelli con acido lattico, esfoliante naturale in grado di riparare la barriera cutanea.

Idratante: usare sempre una crema idratante con proprietà di riparazione della barriera.

Pelle a tendenza acneica

Detergente: non deve essere aggressivo e meglio se specifico per acne, antisettico in gel per decongestionare i pori e nutrire la pelle, con proprietà anti-infiammatorie e lenitive.

Toner: meglio senza alcol, importante quando la pelle è grassa. Diventa un modo particolarmente efficace per idratare profondamente la pelle, oltre a favorire il ricambio cellulare e aiutare a pulire i pori.

Idratante: importante quando la pelle è grassa, anche se si potrebbe pensare il contrario. Chi soffre di acne teme che l’uso di una crema idratante causi ulteriori brufoli, ma questo non è vero. Anzi, eliminare la crema idratante crea squilibro nei livelli d’acqua della pelle e questo processo di disidratazione stimola una maggiore produzione di sebo.

Pelle mista

Latte detergente: ideale una lozione detergente anti-inquinamento che permetterà alla pelle di respirare. La formula lattea elimina le impurità, calma la pelle, illumina la carnagione. Inoltre è lenitivo, antinfiammatorio e riequilibrante della pelle.

Siero: è importante utilizzarlo quando si ha la pelle mista per mantenerla chiara, equilibrata e dall’aspetto sano con meno linee, rughe e imperfezioni. Il miglior dovrebbe produrre un’esfoliazione delicata e idratazione lenitiva.

Maschera schiarente: da utilizzare ogni settimana per fornire antiossidanti e nutrienti. Inoltre, serve a illuminare e a rivitalizzare la pelle stanca e opaca.