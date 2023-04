La beauty routine di Sabrina Ferilli: i segreti di bellezza dell’attrice

Sabrina Ferrilli, attrice e conduttrice televisiva romana spegnerà a giugno 58 anni anche se appare sempre in perfetta forma. Tra i punti di forza della bella attrice italiana ci sono indubbiamente i suoi folti capelli, sani e lucenti, che fanno invidia dal suo esordio. Ma qual è la beauty routine di Sabrina Ferilli?

La beauty routine di Sabrina Ferilli: segreti di bellezza

Tra i segreti di bellezza di Sabrina Ferilli, diva romana che il prossimo 28 giugno spegnerà 58 candeline, c’è anche lo scrub all’avena. Gli ingredienti per questa routine fai da te sono: avena tritata e olio extravergine di oliva.

Per avere capelli sani e lucenti, l’attrice e conduttrice romana usa l‘aceto di mele: l’ultimo risciacquo lo fa con acqua fredda e aceto appunto, così da dare luminosità ai capelli ed eliminare il calcare.

E’ di pochi giorni fa una foto pubblicata sui social da Sabrina Ferrilli in versione al naturale, che tra Facebook e Instagram, in un solo giorno, ha raccolto circa centomila like e tantissimi commenti entusiasti.

Capelli ondulati, effetto spiaggia, e trucco appena accennato, l’attrice si mostra acqua e sapone senza filtri ed è più bella di sempre. Il make-up non è mai stato un ingrediente fondamentale del suo successo. Come la Ferilli, tante altre attrici internazionali rincorrono l’effetto clean beauty, ovvero bellezza pulita ma luminosa e radiosa.

E’ il risultato di una beauty routine costante e ad hoc per la sua tipologia di pelle. Potenziare l’elasticità e l’idratazione cutanea è un must assoluto per le donne che, come Sabrina Ferilli, hanno superato i 55 anni. Nella beauty routine della Ferilli non può mancare la doppia detersione che assicura alle pelle una pulizia profonda.

L’attrice, poi, fa uso di una combo siero + crema anti age adatta al tipo di cute, per ottenere un risultato duraturo e soprattutto efficace. Infine nella beauty routine non può mancare una buona crema protettiva per ripararsi dai raggi solari, di mattina e anche di sera.

Sabrina Ferilli e la cura dei capelli

Emblema della bellezza mediterranea, Sabrina Ferilli ha dato una svolta al suo look. Nell’ultima foto social acqua e sapone, i capelli sono più scalati rispetto al suo solito, con le punte di diverse lunghezze. Resta invariato, invece, il castano scuro che una tantum arricchisce di riflessi.

Non solo l’hair styling: nel selfie colpisce anche l’assenza o quasi di make-up. Sugli occhi di Sabrina solo un po’ di matita. L’attrice che vediamo ogni anno anche in tv a Tu sì que vales è amatissima anche per la sua semplicità.