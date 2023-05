La beauty routine di Niall Horan: i 22 step della sua skincare

Niall Horan, ex membro della boyband dei One Direction, 29 anni, segue una beauty routine molto dettagliata composta da ben 22 passaggi. Come ha recentemente rivelato Niall, ecco tutti gli step della sua skincare di bellezza.

L’ex star dei One Direction, Niall Horan, 29 anni compiuti ha svelato i segreti della sua skincare di bellezza. Ebbene sì: la popstar britannica amata da milioni di ragazze in tutto il mondo dedica tantissimo tempo alla cura della sua pelle, con ben 22 passaggi di skincare.

“Quando ero più giovane, non mi importava davvero della cura della pelle. Ma verso la fine dei miei 20 anni, ho deciso che mi sarei preso cura”, ha rivelato la popstar.

Il coach di The Voice ed ex star dei One Direction ora dà la priorità alla cura del suo incarnato con un rigoroso programma di bellezza che va da un massaggio quotidiano per sgonfiare a tonici sovralimentati.

La routine di bellezza di Niall inizia da acqua fredda, una pulizia delicata e una maschera esfoliante Make Beauty. Poi c’è la vaporizzazione del viso per aprire i pori e aumentare l’assorbimento del prodotto.

Mentre i cerotti di Jaxon Lane gli riempiono la parte inferiore degli occhi, Niall fa scivolare due rulli di ghiaccio sul viso.

Poi passa al siero di Sarah Chapman, olio per il viso e crema per il viso infusa con acido ialuronico per trattenere l’idratazione. Infine, migliora la sua carnagione luminosa con una crema per gli occhi che allevia le occhiaie, SPF e balsamo per le labbra.

Niall Horan e i prodotti della sua skincare

Ecco tutti i prodotti usati nella skincare di Niall Horan, dal primo all’ultimo, per una magica routine di bellezza. Troviamo:

Candela allo zafferano e cedro Salt & Stone

Leonor Greyl Mousse au Lotus Volumatrice Mousse modellante volumizzante

Asciugacapelli supersonico Dyson

Sarah Chapman Skinesis Ultimate Cleanse

Crea una maschera viso esfoliante micro cristallina di bellezza

Vanity Planet Senia Hot & Cold Smart Steamer

Gel occhi Jaxon Lane Bro Mask

Hana Emi Globi Cryo

Alleati di Skin Molecular Savior Probiotics Spray per il trattamento

Sarah Chapman Skinesis Booster idratante intenso

Osea Olio Essenziale Idratante

Element Eight Q2 Acido Ialuronico Idrata Crema Corretta

Crema per gli occhi alternativa al retinolo Ilia Bright Start

Jaxon Lane Rain Or Shine Crema solare idratante quotidiana SPF 50+ Balsamo per labbra alla menta della California Salt & Stone

STMNT Grooming Goods Pasta opaca

Balmain Hair Couture Standard Session Lacca Forte

Le Labo Santal 33 Eau de Parfum

Lozione per le mani chiaroveggente Endseen.