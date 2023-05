Dieta delle fragole per dimagrire velocemente: il menù

Manca sempre meno al momento in cui preparare le valige e andare in spiaggia a rilassarsi godendosi il meritato riposo; il cruccio di molti però in questo momento dell’anno è sempre il solito: come dimagrire in tempo per le vacanze estive, senza però rinunciare ai piaceri del palato. Gli amanti delle fragole esulteranno alla notizia, è stata infatti messa appunto negli ultimi anni una particolare dieta a base di fragole, da consumarsi sotto forma di menù settimanale.

Perché la dieta delle fragole fa dimagrire velocemente

La dieta delle fragole permette di far dimagrire di ben 4 chili in soli 7 giorni. Attenzione però: si tratta di una dietra depurativa e antiossidante, che non può essere condotta né per troppo tempo, né senza la supervisione ed il consiglio di un esperto del settore. Il rischio altrimenti è di fare più danni che altro e aggiungere ad un rapido dimagrimento, un altrettanto rapida risalita dei chili sulla bilancia.

Le fragole sono uno dei frutti più indicati all’interno delle diete per le loro innumerevoli quantità, innanzitutto contengono solo circa 30 calorie per etto, contengono una grande quantità di fibre e, regolarizzando il transito intestinale aiutano il nostro corpo ad assorbire meno quantità di zuccheri. Oltre a questi già ottimi punti di forza, le fragole contengono antiossidanti in quantità, fanno quindi molto bene alla pelle ma non solo, hanno anche la stessa quantità di vitamina C delle arance e una grande concentrazione di sali minerali come calcio, magnesio, ferro, potassio ma anche sodio e iodio. Se si vuole iniziare una dieta a base di fragole, meglio comprare quelle biologiche e non troppo acerbe, esse vanno lavate poco prima di essere lavate, ma senza lasciarle in ammollo.

Un esempio di menù settimanale della dieta delle fragole

Lunedì

La settimana può essere iniziata con uno smoothie (frullato) con 150 ml di latte parzialmente scremato, 100 g di fragole, una mezza banana e cinque mandorle. Lo spuntino della tarda mattinata può essere un’arancia o una ciotola di fragole non zuccherate. Per pranzo: 50 g di pasta integrale e 80 g di tonno al naturale accompagnato da un’insalata. Infine una coppetta di fragole. A merenda ancora frullato di fragole, 100g, 125 g di yogurt e a piacere un cucchiaio di miele. per cena invece 150 g di carne bianca, verdure cotte condite con un solo cucchiaio di olio extravergine, mezza mela o una ciotolina di fragole.

Martedì

Almeno per quanto riguarda la colazione e gli spuntini, essi possono essere variati più o meno a seconda dei propri gusti: un’opzione può essere uno yogurt greco, 100g di fragole e 5 g di pistacchi. Per spuntino un caffè con 3 biscotti può andare bene, mentre a pranzo 60 g di quinoa, verdure miste e una ciotola da 100 g di fragole. Per merenda altri 100 g dell’amato frutto rosso unito a della ricotta magra, mentre a cena può andare un omelette con gli spinaci (due uova e 100g di spinaci) e insalata di carote.

Mercoledì

Una colazione efficace può essere tè al limone con fette biscottate, di spuntino 150 g di fragole. A pranzo 50 g di riso con zucchine e 60 g di bresaola, a merenda ancora un 100-150 g di fragole.

Giovedì

Uno dei tre tipi di colazione proposti, a seconda dei propri gusti. L’importante è non dimenticare ovviamente di mangiare fragole in quantità. Per pranzo un’insalata mista con 50 g di ceci e zenzero tritato, per concludere sempre con una coppetta di fragole. Se ci si vuole concedere un po’ di dolcezza in più, uno o due spuntini settimanali possono essere accompagnati oltre che da 100 g di fragole, anche da una pallina di gelato. La sera 100 g di pesce spada con verdure grigliate.

Venerdì

Colazione con lo smoothie di fragole e spuntino a base di mandorle o yogurt. Per pranzo 60 g di pasta integrale al pomodoro, come merenda i 150 g di fragole e un po’ di miele. A cena 120 g di pollo arrostito, accompagnato da un’insalata con pomodori, mais e carote.

Sabato-domenica

Anche nel weekend non si molla: una colazione abbondante per iniziare la giornata: smoothie con 150 ml di latte scremato, 100 g di fragole, banana e mandorle. Per spuntino lo yogurt greco con fragole. Pranzo pasta integrale con formaggio preferibilmente magro, piselli e e prosciutto insieme a del tacchino. La sera 150 g di pesce arrostito, come contorno delle melanzane. Per la domenica il menù può essere simile, al posto della pasta al pomodoro può andare una pasta con legumi, e la sera magari un’insalata mista con del pane integrale, fondamentale mangiare le fragole durante spuntini, colazioni e merende e alla fine dei pasti.