Per mantenere la pelle del viso sana e bella da vedere è necessario prendersene cura ogni giorno. In commercio esistono numerosi prodotti in grado di aiutare ad ottenere grandi risultati, ma in realtà è possibile anche preparare in casa delle maschere viso fai da te.

Alcune risultano complesse da preparare, ma ce ne sono altre che potete realizzare in pochissimo tempo. Scopriamo insieme le migliori maschere viso fai da te veloci da realizzare.

Maschere viso nutrienti fai da te

Tra le maschere viso nutrienti rapide da preparare c’è certamente la maschera alla banana. Questa ha una grande azione idratante e per realizzarla basta semplicemente frullare mezza banana con un po’ di latte. Dopo aver ottenuto una crema abbastanza morbida e omogenea, spalmatela sul viso.

Lasciate in posa per 15 minuti e poi lavate via il tutto con acqua tiepida.

Un’altra maschera nutriente semplice da realizzare è la maschera all’uovo. Per realizzarla dovete semplicemente mescolare un tuorlo d’uovo con olio di mandorle e qualche goccia di succo di limone. Applicate poi sul viso e lasciate agire per 15 minuti prima di risciacquare.

Maschere viso esfolianti fai da te

Tra le maschere viso esfolianti ce ne sono alcune davvero veloci da realizzare.

In particolare vi consigliamo la maschera viso al cocco. Per realizzarla mescolate 3 cucchiai di yogurt naturale intero, 1 cucchiaio di cocco in scaglie e 3 gocce di olio essenziale di lavanda. Applicate sul viso e lasciate in posa per 15 minuti. Lavete via con acqua tiepida.

Un’altra maschera esfoliante rapida da realizzare è la maschera con limone e miele. Per realizzarla mescolata un cucchiaio di miele, due cucchiai di zucchero e un po’ di succo di limone.

Rendete il composto omogeneo e poi applicate lasciando poi in posa circa 20 minuti prima di lavare via.

Maschere viso antirughe fai da te

Tra le maschere viso antirughe ce ne sono alcune semplici da realizzare che regalano grandi risultati. Vi suggeriamo di preparare la maschera alla carota. Per farlo mescolate 4 cucchiai di miele con 3 carote cotte e poi schiacciate. Rendete omogeneo il composto e applicate sul viso. Lasciate riposare per 10 minuti e lavate il viso.

La maschera all’avocado e rosa mosqueta è molto utile per contrastare le rughe. Per realizzarla vi servirà mezzo avocado, 1 cucchiaio di olio di rosa mosqueta e 3 gocce di olio essenziale di arancio amaro. Mescolate il tutto e applicate sul viso lasciando riposare per 15 minuti prima di lavare.