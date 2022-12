Ambra Angioini, showgirl e attrice, è sempre in perfetta forma. All’età di 45 anni si mostra sui social con addominali in vista super scolpiti, da invidiare. Scopriamo in questo articolo quale dieta segue l’attrice, ex di Non è la Rai, e che esercizi fa per addominali.

Dieta e allenamento di Ambra Angiolini: in forma a 45 anni

Sui social il nuovo giudice di X Factor si mostra sexy con addominali scolpiti in vista. Come fa l’attrice a 45 anni ad avere un fisico così tonico e in forma? Ecco la dieta che segue Ambra Angiolini.

Ne è trascorso di tempo da quando ha esordito a Non è la Rai, programma che l’ha consacrata icona delle teenager negli anni Novanta, e oggi continua a essere una donna bellissima.

Una bellezza che è frutto di tanti elementi, un mix di sport e allenamento, sana alimentazione e l’intelligenza di non prendersi mai troppo sul serio.

Non ha mai smesso di dedicare del tempo alla danza, sua grande passione sin da quando era una ragazzina. E oggi, a 45 anni, è uno dei tanti modi grazie ai quali si tiene in forma.

Ambra è una vera sport addicted, adora prendersi cura del proprio corpo come un tempo, scegliendo i giusti prodotti per la skincare quotidiana e adottando uno stile di vita sano, soprattutto a tavola.

Neanche durante il primo lockdown, quando eravamo tutti costretti a trascorrere molto tempo in casa, si è fermata: ha seguito delle lezioni di fitness e Zumba online per non perdere il ritmo.

Non solo. Di recente si è avvicinata alla pole dance, come dimostrano alcuni scatti condivisi su Instagram. Il risultato? Effetto wow.

Ambra Angiolini e il passato dei disturbi alimentari

“I sentimenti hanno numeri importanti. Io sono stata bulimica per 15 anni, quindi tantissimo tempo.

Sono qua, ne sono uscita, diciamo. Resto bulimica però, resto bulimica nell’anima, nel modo di amare. Resto bulimica perché oggi ha un senso diverso da quello che vivevo prima, quando la malattia aveva preso il sopravvento e quando mi faceva muovere gamba e braccia” ha spiegato Ambra Angiolini.

“Il corpo perfetto non è quello che si vede, ma quello che si sente”.