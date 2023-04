Helena Prestes, tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2023, è una modella brasiliana che ha già partecipato al reality Pechino Express. Super attiva sui social, Helena è in perfetta forma. Ecco la dieta della modella Helena Prestes.

La dieta di Helena Prestes: cosa mangia la modella

Con l’arrivo della primavera cominciamo a pensare all’estate e alla prova costume. Per perdere peso o anche per mantenere la forma fisica, è necessario mangiare in modo sano ed equilibrato e associare l’attività fisica. Come fa la modella brasiliana Helena Prestes, influencer e concorrente della prossima edizione de “L’isola dei famosi”.

La modella in Brasile giocava a basket. Poi è passata al mondo della moda sfilando in passerella e anche disegnando abiti. La sua splendida forma fisica è dovuta a un fattore genetico, ma non solo. Helena tiene molto anche all’alimentazione.

Inoltre pratica yoga. Quest’attività aiuterebbe mente e corpo aumentando il controllo e l’armonia. Sui social la modella rende partecipi i suoi follower dei suoi impegni, ma anche delle sue preferenze a tavola.

Uno dei piatti protagonisti delle storie di Helena su Instagram, ad esempio, sarebbe l’insalata. Da preparare con uova, lattuga, carote, fagiolini e carciofi. Altrimenti possiamo unire alle verdure dei gamberi bolliti o appena scottati in padella.

Un altro dei piatti che la modella brasiliana mangia volentieri sarebbe l’hummus caseiro. Come spuntino a volte Helena beve dei centrifugati con ortaggi e verdure.

Per colazione o merenda gradirebbe yogurt arricchito con frutti di bosco e di stagione. In una storia Helena ha mostrato anche una pizza fatta in casa. Tra gli ingredienti spiccavano spinaci e funghi.

Helena Prestes e la passione per lo sport

L’amore per lo sport porta Helena, sin da piccola, ad appassionarsi a diverse discipline, come ad esempio il basket. La modella gioca infatti, da giovanissima, come titolare in una squadra locale brasiliana per almeno due anni.

Dopo poco tempo però, l’amore per la moda e il bisogno di aiutare la famiglia economicamente, porta Helena ad avvicinarsi a questo mondo, iniziando la carriera da modella.

Ma è l’amore per lo sport a farla diventare una vera insegnante di yoga. Da un po’ di tempo inoltre, la Prestes gestisce anche un proprio sito internet dove parla soprattutto del vivere sano e in forma.

In previsione dello sbarco sull’Isola dei famosi, Helena si sta prendendo cura del suo fisico, e lo rende pubblico con brevi video social.

La modella brasiliana pratica yoga principalmente nelle prime ore del mattino: sveglia alle 3, si inizia il workout alle 4: “Per me è importante restare connessi e fidarci semplicemente del processo” ha raccontato Helena.