La beauty routine di Soleil Sorge: i suoi segreti di bellezza

Soleil Sorge fa parte del mondo dello spettacolo da diversi anni e il suo debutto è avvenuto negli studi di “Uomini e Donne”, dove scese le famose scale per corteggiare Luca Onestini. Da quel momento Soleil si è fatta strada nello spettacolo, tra tv e social. Scopriamo la beauty routine di Soleil Sorge.

La beauty routine di Soleil Sorge

Soleil Sorge, showgirl e influencer di successo, è uno dei volti più amati del web. Ma quali sono i suoi segreti di bellezza e la sua beauty routine? Scopriamo in cosa consiste la skincare di Soleil Sorge.

Molti sono curiosi di conoscere i segreti di bellezza di Soleil. Uno tra questi sono senza dubbio le maschere di argilla, che la showgirl e conduttrice tv fa almeno una volta alla settimana.

Queste le permettono di avere una pelle luminosa, senza impurità e imperfezioni.

A queste, Soleil alterna le maschere viso nere, perfette per combattere gli inestetismi. Nella skincare dell’influencer, poi, non può mancare la crema idratante per viso e collo.

Soleil la aggiunge alla sua beauty routine quotidiana di qualunque marchio si tratti, basta che sia idratante e rimpolpante.

Altro segreto di bellezza della Sorge è certamente il look e l’hair look. La showgirl appare sempre con outfit diversi così come le acconciature. Anche nella casa più famosa d’Italia, Soleil Sorge era perfetta struccata e in versione casual, ma anche con abiti super eleganti e make-up curato nei minimi dettagli.

Soleil Sorge e i nuovi progetti in tv

Soleil Sorge continua a vivere il suo momento d’oro nello spettacolo. Era da poco finita la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia quando arrivò l’ingaggio per “La Pupa e il Secchione Show”.

L’ultimo anno di Soleil Sorge è stato segnato anche dal lancio del suo nuovissimo brand di beachwear dal nome “State of Soleil”, un immediato successo. Ma il suo volto è rimasto legato al reality di Signorini con il “GF Vip Party” con Pierpaolo Pretelli. Ultimo progetto?

Solei da poco è approdata su La5 in seconda serata con l’ultima esperienza dal titolo “Un armadio per due”.

E l’abbiamo vista ultimamente tra i protagonisti nel cast del programma di Italia Uno: “Back To School”, dove è tornata tra i banchi di scuola, e ha affrontato di nuovo l’esame di quinta elementare.