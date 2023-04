Allattamento, la dieta per le neo mamme: il menù settimanale

Quale dieta dovrebbero seguire le neo mamme che sono in fase di allattamento? Ecco un esempio di dieta ideale per le donne in allattamento.

La dieta per le neo mamme in allattamento

Durante la gravidanza, e, successivamente, nell’allattamento, l’organismo della mamma fa di tutto per preservare le “riserve di grasso”, indispensabili per il nutrimento della mamma e del bambino.

La dieta da seguire in allattamento non deve essere ipocalorica ma nemmeno ipercalorica, in modo da evitare di ingrassare.

La regola fondamentale durante l’allattamento è quella di seguire una dieta varia, sana ed equilibrata. Infatti, l’alimentazione della madre durante l’allattamento è fondamentale, al fine di trasferire al bambino un latte ricco di nutrienti buoni.

Per questo dovrai rivolgerti al tuo medico, che costituisce la figura più adatta a individuare la dieta più corretta, bilanciata sulle tue necessità e su quelle di tuo figlio.

Dieta per allattamento: menù settimanale

Ecco un esempio di menù settimanale nella dieta per le neo mamme in fase di allattamento.

Lunedì

COLAZIONE: 1 tazza di latte parzialmente scremato (200 ml); 70 g di biscotti;

SPUNTINO:

30 g di crackers;

PRANZO:

100 g di pasta condita a piacere con pomodoro, basilico e/o verdure;

15 g di grana; 1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione (es. 300 g di pesche, ribes, fragole 280 g di arance 200 g di mele, kiwi, 120 g di banane);

MERENDA:

30 g di biscotti;

CENA:

100 g di “sgombro al forno” con 350 g di patate;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione (es. 300 g di pesche, ribes, fragole 280 g di arance 200 g di mele, kiwi, 120 g di banane);

Martedì

COLAZIONE:

1 tazza di latte parzialmente scremato (200 ml); 60 g di pane + 40 g di marmellata a ridotto tenore di zuccheri;

SPUNTINO:

1 barretta ai cereali;

PRANZO:

100 g di riso condito a piacere con pomodoro, basilico e/o verdure; 15 g di grana;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione (es. 300 g di pesche, ribes, fragole 280 g di arance 200 g di mele, kiwi, 120 g di banane);

MERENDA:

30 g di gallette di riso;

CENA:

150 g di carne magra (petto di pollo, maiale, tacchino, coniglio, vitello o manzo); 120 g di pane;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione.

Mercoledì

COLAZIONE:

125 g di yogurt magro (0,1% di grassi, bianco o alla frutta);

50 g di fette biscottate + 30 g di marmellata;

SPUNTINO:

30 g di grissini;

PRANZO:

1 insalatona con verdure miste; 15 g di grana;

150 g di mais dolce in scatola al naturale + 70 g di pane;

1 porzione di frutta fresca di stagione.

MERENDA:

30 g di crackers;

CENA:

100 g di spaghetti;

100 g di sardine fresche o 50 g di sardine sott’olio sgocciolate;

20 g di pangrattato;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione.

Giovedì

COLAZIONE:

1 tazza di latte parzialmente scremato (200 ml); 70 g di cereali da prima colazione;

SPUNTINO:

40 g di pane;

PRANZO:

“Spaghetti integrali (100 g) con sardine (100 g) e peperoni”;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta

MERENDA:

1 barretta ai cereali;

CENA:

100 g di pasta;

180 g di legumi freschi, surgelati o in scatola.

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione.

Venerdì

COLAZIONE:

1 tazza di latte parzialmente scremato (200 ml); 60 g di pane + 40 g di marmellata a ridotto tenore di zuccheri;

SPUNTINO:

30 g di fette biscottate;

PRANZO:

100 g di orzo condito a piacere con pomodorini, basilico e/o verdure;

15 g di grana;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca.

MERENDA:

40 g di pane;

CENA:

120 g di pasta; 100 g di ricotta di vacca o di formaggi light;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione.

Sabato

COLAZIONE:

125 g di yogurt magro (0,1% di grassi, bianco o alla frutta);

70 g di biscotti;

SPUNTINO:

30 g di fette biscottate;

PRANZO:

100 g di cous cous condito a piacere con pomodorini, basilico e/o verdure; 15 g di grana;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione.

MERENDA:

40 g di pane;

CENA:

120 g di pasta;

1 frittata con 2 uova; 1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione.

Domenica

COLAZIONE:

1 tazza di latte parzialmente scremato (200 ml);

70 g di biscotti;

SPUNTINO:

1 barretta ai cereali;

PRANZO:

200 g di gnocchi di patate conditi a piacere con pomodoro, basilico e/o verdure;

15 g di grana;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione

MERENDA

30 g di biscotti;

CENA:

150 di pane;

100 g di bresaola, affettato di tacchino, prosciutto cotto o crudo sgrassati;

1 porzione di verdura cotta o cruda;

1 porzione di frutta fresca di stagione.