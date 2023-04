La beauty routine di Julia Roberts: i segreti di bellezza dell’attrice

Sorridente e luminosa, Julia Roberts è sempre tra le icone del cinema americano e di bellezza per assoluto. Non a caso è stata eletta cinque volte “donna più bella del mondo” dalla rivista People. Qual è la sua beauty routine per apparire come una trentenne? Ecco in cosa consiste.

La beauty routine di Julia Roberts

Quando osserviamo l’attrice Julia Roberts, che sia in un film o nella vita reale, non possiamo fare a meno di pensare che è cambiato molto poco in lei dai tempi in cui recitava accanto a Richard Gere o Hugh Grant, tra gli anni ’90 e i 2000. Merito anche di una cura attenta e costante alla sua pelle. Ecco la sua beauty routine.

Come anticipato, Julia Roberts è molto attenta alla cura della pelle, infatti, non va mai a letto truccata e poi applica su viso e capelli una maschera naturale composta da olio extravergine d’oliva. Ma questi sono solo alcuni dei tanti segreti di bellezza dell’attrice hollywoodiana.

Anche vivere in una grande casa immersa nel verde a Malibù, insieme al marito e ai tre figli, può funzionare come anti-age naturale. Julia nonostante gli anni e anche quando si mostra “senza trucco e senza inganno” è sempre splendida e non è mai ricorsa alla chirurgia.

“Voglio invecchiare con dignità, umorismo e serenità,senza fare ricorso alla chirurgia plastica. L’importante è non prendere questo mestiere troppo sul serio”, ha confessato la Roberts.

Tra i segreti della sua beauty routine c’è: mai senza protezione solare. Nel 2017 Julia Roberts ha dichiarato a People che: “In quanto genitore responsabile con 3 figli che amano stare all’aperto non posso fare a meno di una buona protezione solare. Per i giorni più attivi, scelgo una protezione 30 resistente all’acqua, così possiamo continuare a giocare tranquilli e protetti”.

Lei, non va mai a letto truccato. Per Julia Roberts struccarsi prima di andare a letto è d’obbligo. IL suo prodotto preferito per struccarsi? Il Lancôme’s Bi-Facil Double-Action Eye Makeup Remover di Lancôme, la maison francese di cui è ambassador da alcuni anni.

Inoltre per Julia la sua idratazione è fondamentale. Per idratarsi la Roberts usa creme idratanti che svolgono il doppio compito: idratazione profonda con prodotti a base di acido ialuronico puro che penetra velocemente negli strati più profondi ma anche prodotti ad azione liftante, come la crema Acmella.

Julia Roberts e i segreti di bellezza

Julia non è solo un’attrice di fama internazionale ma è anche una mamma super impegnata. Se ricorre a una skincare semplice è perché spesso è impegnata a prendersi cura dei suoi figli.

Per il suo sorriso che l’ha resa famosa nel mondo, Julia ha rivelato di lavarsi i denti con il bicarbonato di sodio. Ha inoltre spiegato: “La persona che mi ha insegnato questo trucco era mio nonno. Metteva una grande quantità di bicarbonato di sodio sullo spazzolino e non aveva problemi con i denti”.

Infine, non dimentica di prendersi cura delle sue mani. Si dice che l’età sia più evidente in due zone del corpo: mani e collo, poiché sono le prime zone soggette a rughe. Julia Roberts ha dichiarato in un’intervista: “Le mie mani si seccano molto quando lavo i piatti, quindi uso una crema idratante e una crema per le mani ricostituente”.