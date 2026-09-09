Mostra del Cinema di Venezia 2026: i trend beauty che hanno conquistato il red carpet

La 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non è stata solo un trionfo per il grande schermo, ma anche un palcoscenico per le tendenze beauty più innovative. Tra i corridoi del Lido, le star hanno sfoggiato acconciature e make-up che hanno catturato l’attenzione di tutti, diventando veri e propri simboli di stile.

Dai tagli di capelli più audaci alle sfumature più delicate, ogni dettaglio è stato studiato per creare un look unico e memorabile. Ma non solo: alcuni beauty look sono diventati anche veicoli di messaggi importanti, come la lotta contro la violenza di genere.

I tagli di capelli che hanno fatto tendenza

Tra i look più apprezzati, spiccano i caschetti corti e medi, portati con eleganza da molte star. Alba Rohrwacher ha conquistato tutti con il suo caschetto biondo sabbia dalle onde frisé morbide e contemporanee. Anche Javier Bardem e Penelope Cruz hanno dimostrato che il caschetto voluminoso è un evergreen, perfetto per valorizzare il volto.

Non sono mancati i tagli più grintosi, come il mullet lungo di Suki Waterhouse, che ha saputo unire tradizione e modernità. Robert Pattinson, invece, ha optato per un taglio medio sfilato con un ciuffo laterale che ha aggiunto un tocco di sofisticazione al suo look.

I colori che hanno illuminato il red carpet

Se i tagli di capelli hanno fatto la loro parte, i colori non sono stati da meno. Il biondo platino di Phoebe Bridgers, raccolto in un’acconciatura spettinata e romantica, ha saputo catturare l’attenzione di tutti. Anche il castano mogano di Benedetta Porcaroli ha fatto parlare di sé, diventando una delle tendenze più amate dell’autunno 2026.

Non sono mancati i colori più audaci, come il rossetto violaceo di Greta Scarano, che ha portato sul red carpet un make-up deciso e originale. Anche il blush rosa di Pamela Anderson ha saputo fare la differenza, creando un contrasto perfetto con i suoi capelli naturali e indomiti.

I messaggi dietro i beauty look

Alcuni beauty look sono diventati veicoli di messaggi importanti. Greta Scarano, ad esempio, ha estratto un rossetto rosso e si è disegnata sul volto il simbolo della lotta contro la violenza di genere. Un gesto necessario, che ha ricordato a tutti l’importanza di prendere una posizione.

Anche il make-up nude è diventato un simbolo di eleganza e naturalezza. Kendall Jenner e Amal Clooney hanno sfoggiato labbra declinate in tutte le sfumature della pelle e della terra, creando un look sofisticato e senza tempo. Un trend che ha unito star internazionali e dive italiane, diventando uno dei diktat beauty dell’autunno.

La Mostra del Cinema di Venezia 2026 ha dimostrato ancora una volta che la moda e il cinema possono andare di pari passo, creando momenti indimenticabili e messaggi potenti. Tra i beauty look più belli, spiccano quelli che hanno saputo unire stile e sostanza, diventando veri e propri simboli di un’epoca.