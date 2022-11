La dieta Cram funziona per dimagrire?

La dieta Cram che fa dimagrire in soli tre giorni è diventata sempre più famosa, anche tra i vip. Davvero fa dimagrire mangiando solo 4 alimenti oppure è soltanto una promessa che non viene mantenuta? Scopriamolo in questo articolo.

Dieta Cram: funziona davvero?

La dieta Cram basata su 4 alimenti: cereali, riso, mele e latte, promette di far dimagrire e sgonfiare la pancia in soli tre giorni. Infatti, oltre questa durata non è un regime alimentare da poter seguire. Funziona davvero?

La dieta CRAM non è un regime alimentare equilibrato, si escludono infatti davvero troppi cibi. Dato inoltre che si tratta di una dieta così restrittiva, è alto il rischio di fallimento. Deve durare solo tre giorni ma data la monotonia della dieta e il senso di fame, può anche terminare dopo due giorni.

I sacrifici portano comunque a un risultato. Dopo la dieta detox sicuramente si dimagrirà ma è importante sapere che si tratta di liquidi e non di grasso corporeo. Dunque, riprendendo a mangiare normalmente, è facile riaccumulare i chili persi altrettanto velocemente.

Per dimagrire è necessario sempre rivolgersi ad un nutrizionista che personalizzerà, in base alle vostre specifiche esigenze e alla vostra costituzione fisica, la dieta più adatta per dimagrire ma in modo equilibrato e sano.

La dieta Cram: quando seguirla

Dopo ciò che abbiamo letto precedentemente, sappiamo a cosa andare incontro se decidiamo di seguire la dieta Cram. E’ un regime molto rigido e selettivo per questo la dieta Cram dovrebbe seguirla solo chi deve perdere peso velocemente in vista di un evento, oppure è utile dopo le abbuffate tipiche delle festività o anche a chi vuol vedere migliorate le proprietà funzionalità intestinali, contro diarrea e problemi di gastrite.

Ma è importante non oltrepassare i tre giorni di dieta Cram per non ritrovarsi a combattere con carenze alimentari anche piuttosto gravi. In una dieta da seguire a lungo tempo, infatti, vanno inseriti tutti gli alimenti necessari al fabbisogno: dalle proteine, carboidrati, grassi e frutta e verdura.