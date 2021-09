Gastrite: i cibi acidi che è bene evitare di consumare

In caso di gastrite è essenziale fare grande attenzione alla propria alimentazione. Solo aggiungendo alla propria dieta alimenti corretti infatti è possibile restare in salute e non peggiorare le proprie condizioni. In particolare è bene escludere i cibi acidi: scopriamo cosa non mangiare.

Evitare frutta acida in caso di gastrite

La frutta molto acida deve essere assolutamente evitata in caso di gastrite. Nonostante gli agrumi come limoni, arance, mandarini e pompelmi siano ricchi di proprietà benefiche per l’organismo, chi soffre di gastrite deve evitarne il consumo. Mangiare questi alimenti infatti causa una gastrite ancora peggiore e di conseguenza è bene optare per frutti differenti.

Le persone che soffrono di gastrite devono evitare anche ribes, ananas e melograno in quanto sono alimenti acidi anche questi.

In caso di gastrite suggeriamo di consumare mele (preferibilmente cotte) oppure banane. Questi due frutti sono ottimi e non causano problemi.

Non mangiare formaggi grassi se si soffre di gastrite

I formaggi grassi e fermentati causano una grande acidità di stomaco e per questo andrebbero eliminati dalla dieta delle persone che soffrono di gastrite. Tutti coloro che hanno questo problema di salute devono quindi evitare prodotti come il gorgonzola o come il pecorino in quanto sono formaggi davvero acidi.

Suggeriamo invece di introdurre nella dieta dei formaggi freschi non fermentati che non causeranno problemi.

Attenzione alle bevande in caso di gastrite

Le bevande alcoliche vanno evitate assolutamente perchè provocano acidità, ma in realtà anche le bevande gassate sono dannose per chi ha problemi di stomaco e quindi non devono essere consumate.

Ricordiamo di evitare il caffè e in generale le bevande che contengono caffeina. Queste sono davvero acide e quindi causano problemi seri in chi soffre di gastrite.

In caso di problemi di gastrite è bene bere molta acqua e tisane depurative che eliminano le tossine dall’organismo.