Dieta Sirt: come funziona la dieta di Adele

L’abbiamo vista recentemente ai Grammy Adwards dove è apparsa in forma smagliante. Si tratta di Adele che è riuscita a perdere fino a 30 kg in un anno grazie alla dieta Sirt che innesca il meccanismo delle sirtuine. Scopriamo insieme come ha fatto a dimagrire e in cosa consiste questo programma alimentare da lei seguito.

Dieta Sirt di Adele

La cantante Adele è tornata in ottima forma grazie soprattutto a un regime alimentare che ha seguito e le ha permesso di perdere i chili in eccesso. Infatti, la nota artista ha deciso di seguire la dieta Sirt, nota anche come dieta del gene magro con ottimi benefici e risultati, come si evince dalla sua discreta forma fisica.

Proprio la cantante, sul suo profilo Instagram, ha raccontato di aver perso fino a 30 chili grazie a questo regime molto particolare, ma di grande efficacia. Più che un regime dimagrante, si tratta di una vera e propria filosofia alimentare ideata e messa a punto da due nutrizionisti del settore che mette in moto le sirtuine, aiutando così a dimagrire.

La dieta Sirt seguita dalla cantante si divide in due fasi: una prima della durata di tre giorni dove sono concessi soltanto alimenti liquidi come succhi di frutta, centrifugati e un solo pasto a base di cibi solidi. Non bisogna superare, almeno nei primi tre giorni le 1000 calorie, mentre nei restanti quattro è concesso arrivare fino a 1500 al giorno.

La seconda fase che ha una durata di 14 giorni è nota come dieta di mantenimento, quindi si cerca di controllare il peso perso evitando di vanificare i risultati. In questa fase vanno consumati dei cibi solidi e i succhi che devono essere così suddivisi: al risveglio, a metà mattina e al pomeriggio, mentre il pasto solido è concesso al pranzo e a cena qualcosa di leggero.

Dieta Sirt di Adele: benefici

Un regime come la dieta Sirt, seguito da Adele, è stato utile a far sì che la nota artista e performer arrivasse a perdere fino a 30 chili in un anno. Dal momento che in questo programma alimentare si introducono i cosiddetti cibi Sirt, ovvero timo, asparagi, ma anche noci, peperoncino, solo per citarne alcuni, è possibile perdere rapidamente peso, come è successo alla cantante.

Il consumo di questi alimenti permette di attivare così le sirtuine, innescando un meccanismo che permette di simulare il digiuno, sebbene non si tratti di un regime come quello intermittente, ma ci si ciba di alimenti adatti che vanno ad aumentare le possibilità di dimagrimento e di tornare in forma in breve tempo.

Sono proprio questi cibi che aiutano a favorire un dimagrimento rapido andando a bruciare le calorie e i chili in eccesso. Un regime in cui, come ha ammesso anche la stessa Adele, che l’ha seguita scrupolosamente, permette di non patire la fame e di essere maggiormente energici e grintosi grazie ai nutrienti di cui si compone.

Grazie ai nutrienti presenti all’interno degli alimenti che si consumano, la dieta Sirt seguita da Adele permette di regolare e tenere sotto controllo il metabolismo, bloccare così gli accumuli di grassi e quindi salvaguardare il fisico, oltre ad aumentare la massa muscolare e andare così a contrastare il processo di invecchiamento cellulare.

Dieta Sirt di Adele: integratore

