La dieta di Sophie Codegoni: cosa mangia l’influencer?

Sophie Codegoni, influencer di moda e attuale Bonas del programma di Bonolis Avanti un Altro, segue una dieta particolare. Almeno prima della gravidanza, l’influencer ed ex gieffina, aveva svelato la sua dieta. Vediamo di cosa si tratta e come fa Sophie Codegoni a restare in forma.

La dieta di Sophie Codegoni: cosa mangia

L’ex gieffina Sophie Codegoni e volto di punta di Avanti un Altro, si è messa di impegno a perdere del peso, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip lo scorso anno. Ora che è riuscita nell’intento spiega, fieramente, il metodo che ha utilizzato.

“Mi piace fare tanta attività fisica, ma non sono una fissata”, ha confessato Sophie Codegoni. Il metodo non vede una nutrizione troppo ferrea, come ha affermato lei stessa, senza che quindi sia andata a stressare troppo la propria vita e le sue abitudini.

Bisogna stare attente all’indice glicemico, dice la didascalia scritta sotto il video che ha postato l’influencer. Lo stile di vita sano è determinante ad arrivare all’obiettivo che si vuole, ma a seguirla c’è stata una nutrizionista.

Al contrario però nel corso del reality a cui ha partecipato lo scorso anno, Sophie Codegoni ha sostenuto di avere un regime alimentare quasi folle: la gieffina infatti mangia una sola volta al giorno, digiunando per tutto il resto del tempo.

All’interno del suo unico pasto, però, non sono previsti carboidrati. Le parole di Sophie sono state giudicate malissimo dal web, in quanto cattivo esempio da seguire, soprattutto per chi presenta reali problemi alimentari.

Non solo mangerebbe la pasta solo due volte l’anno, ma a spiazzare tutti è un’altra inaspettata confessione: durante la giornata farebbe un solo pasto o persino ogni due giorni concedendosi solo pochi biscotti.

Ovviamente, data la gravidanza scoperta qualche mese fa da Sophie Codegoni, in attesa della prima figlia, anche l’alimentazione è sicuramente cambiata. L’ex gieffina, infatti, è sempre seguita da un esperto che segue la sua alimentazione soprattutto ora che è in dolce attesa.

Sophie Codegoni, come è cambiata ora in dolce attesa

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è in dolce attesa, come noto, ed è ormai oltre il sesto mese di gravidanza. Codegoni tra le stories di Instagram si è stupita però della repentinità con cui la propria pancia sia aumentata.

Un cambiamento che si sarebbe verificato dalla sera alla mattina. Auguri doppi alla futura e giovane neo mamma.

