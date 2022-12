Dieta della menopausa: come tornare in forma dopo le feste

Dopo le feste capita di sentirsi gonfie e appesantite a seguito del consumo di una fetta di Panettone in più. Chi vive la fase della menopausa sa quanto possa essere difficile smaltire i chili accumulati. Per questa ragione, la dieta della menopausa aiuta a ritrovare la forma fisica grazie ai giusti cibi da consumare.

Dieta della menopausa dopo le feste

Questo periodo è delicato e particolare, ma dopo le feste e le abbuffate natalizie, sicuramente si subisce un rallentamento del metabolismo per cui dimagrire risulta difficile. In questa fase il metabolismo rallenta e perdere i chili di troppo può essere maggiormente difficile soprattutto quando si è lasciati andare a tavola tra una fetta di panettone e un piatto di lasagne.

Per via della riduzione e diminuzione degli estrogeni in menopausa inevitalmente si tende a ingrassare. Per questa ragione, seguire la dieta della menopausa subito dopo i bagordi è molto importante poiché si riesce a recuperare le sane e buone abitudini alimentari evitando così di sgarrare in modo eccessivo.

Si punta a un regime che sia il più possibile bilanciato e sano intervallato da spuntini che siano salutari. La classica fetta di Panettone da consumare a colazione deve essere bandita, ma si privilegiano alimenti e piatti a base naturale come frutta, verdura, ma anche tante proteine per un fabbisogno calorico adeguato.

La dieta della menopausa aiuta, non solo a smaltire i chili accumulati durante gli stravizi in tavola, ma anche ad alleviare i sintomi legati a questo periodo come le vampate di calore, compreso gli sbalzi di umore, ecc. No alle diete troppo rigide o restrittive poiché si rischia di ottenere l’effetto contrario e controproducente.

Dieta della menopausa dopo le feste: consigli

Per smaltire i chili in eccesso dovuti alle feste, la dieta della menopausa deve essere equilibrata per poter ristabilire il peso iniziale e ritrovare il benessere psico-fisico. Bisogna attenersi a dei suggerimenti e regole basilari che permettano di dimagrire e perdere così l’adipe che si è accumulato durante i bagordi.

Bisogna provare a non consumare dolci al di fuori dei pasti, ma optare per i classici cinque pasti giornalieri compreso gli spuntini di metà mattina e pomeriggio a base di frutta fresca come arance e mele oppure secca quali noci, mandorle e anche semi di zucca insieme a yogurt e cereali. In questo modo si mantiene il metabolismo attivo.

Un altro consiglio utile da seguire nella dieta della menopausa è ridurre le porzioni in modo da non esagerare come successo durante il periodo delle festività. Fondamentale poi variare i vari alimenti per poter ricevere così tutti i nutrienti di cui il corpo ha maggiormente bisogno. Sì a un regime detox che prediliga frutta fresca e vegetali che siano ricchi di antiossidanti e vitamine. Sono consigliati anche tè e tisane depurative per disintossicarsi.

No al consumo di cibi grassi come gli insaccati, le fritture e anche i formaggi grassi. Si consiglia di puntare a condimenti che siano leggeri come l’olio extravergine di oliva o anche succo di limone. Si predilige poi il consumo di alimenti proteici come il pesce, le carni bianche e i latticini magri. Per la carne si privilegiano metodi di cottura come griglia o padella. Consigliato anche l’esercizio fisico come passeggiate per riuscire a ottenere così un miglioramento significativo.

Dieta della menopausa dopo le feste: integratore

Considerando che in questa fase dimagrire è particolarmente difficile e dopo le feste può essere un processo alquanto lungo, nella dieta della menopausa bisogna aggiungere un integratore che supporti la fase del dimagrimento. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Spirulina Ultra, di origine italiana che si vende in compresse.

Un integratore che ha ottenuto il consenso di nutrizionisti e consumatori perché aiuta a bruciare le calorie e le cellule adipose in più. Migliora il metabolismo raggiungendo un dimagrimento maggiormente rapido e salutare, oltre a mantenere la forma fisica a lungo. Ha effetto saziante e anche depurante e detox per eliminare le scorie in più.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra si compone di elementi naturali che sono privi di effetti collaterali e di sostanze dannose, quali l’alga spirulina, il componente essenziale che dà il nome al prodotto e che blocca le cellule adipose evitando che si formino e la gymnema, una erba che stimola il processo metabolico di carboidrati e lipidi bloccando anche la fame nervosa. Si consigliano due compresse da consumare ai pasti principali insieme a un bicchiere d’acqua per agire tempestivamente e, quindi, dimagrire.

Questo integratore non è in vendita nei negozi fisici o Internet, ma si trova soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna compilare il form con i propri dati personali e rimanere in attesa della chiamata dell’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine, approfittando così dell’offerta di 4 confezioni di Spirulina Ultra per 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna in contanti, tramite Paypal o carta di credito.