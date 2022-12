La dieta di Alessandra Amoroso: cosa mangia la cantante?

Alessandra Amoroso, tra le cantanti più seguite degli ultimi dieci anni, ha avuto una trasformazione fisica in concomitanza con il successo. Ecco svelata la dieta seguita dalla cantante pugliese, da Amici di Maria De Filippi, al successo nazionale.

La dieta di Alessandra Amoroso: cosa mangia

Alessandra Amoroso, classe 1986 e salentina doc, è cambiato tanto negli anni. Cosa mangia Alessandra Amoroso per essere sempre in splendida forma? Vediamo qual è la sua dieta e quali sono i suoi segreti di bellezza.

Con il splendido sorriso incanta quanti la sentono parlare e anche il suo corpo non è da meno. La cantante pugliese riesce a mantenersi in forma grazie ad una sana alimentazione e ad un bel po’ di allenamento.

Nel corso degli anni, infatti, Alessandra è dimagrita parecchio e non ha mai ripreso neanche un chilo. Il merito non è soltanto della dieta, ma soprattutto dell’esercizio fisico, che compie sempre davanti all’occhio attento di un personal trainer.

“Mi alleno spesso da ormai cinque anni e mezzo, faccio meditazione ed esercizi a corpo libero, unisco mente e fisico per trovare equilibrio. Mi guida il personal trainer, è un training funzionale, un allenamento per me stessa, molto importante per il benessere psicofisico, non pensavo che facesse così bene”, ha confessato la Amoroso.

A proposito della sua dieta, invece, poco è dato a sapere. Per quel che riguarda la dieta seguita da Alessandra Amoroso, la stessa cantante, ospite di Verissimo, ha ammesso che non segue un regime troppo restrittivo ma mangia sempre in modo sano ed equilibrato.

Lo sport praticato da Alessandra Amoroso

La perdita di peso di Alessandra Amoroso, rispetto al suo debutto nel mondo della musica, è notevole ed è impossibile affermare il contrario.

A fare la differenza, però, non è stata tanto la dieta, quanto lo sport.

Anni fa, la cantante praticava zumba, mentre adesso preferisce dedicarsi ad esercizi a corpo libero. Pertanto, se volete avere un corpo come il suo dovete dedicare molto, molto tempo all’attività sportiva.