La dieta di Franco Berrino, è ideata dall’omonimo medico epidemiologo, che sostiene nel suo ultimo libro come “rinascere” e dimagrire in 21 giorni. Vediamo in questo articolo di cosa si tratta, e i pro e contro della dieta Berrino.

Dieta Berrino per ringiovanire: di cosa si tratta

Franco Berrino è un medico epidemiologo che da decenni promuove e ricerca nell’ambito della salute legata all’alimentazione. La dieta Berrino permette di dimagrire in soli 21 giorni e aiuta a ringiovanire. Vediamo di cosa si tratta.

Una delle prime regole da seguire per un percorso di benessere o di dimagrimento è, per Berrino, puntare sulla colazione: questa deve essere sempre consumata, non deve essere costituita da solo caffè o tè, non deve essere a base di soli zuccheri (no brioches, non cereali da colazione industriali).

Sì, quindi, a frutta anche cotta, a cereali semplici e integrali come avena, semi e frutta secca.

Berrino è tra i maggiori sostenitori di un’alimentazione che escluda quasi del tutto carni e proteine di origine animale. Chiama questi alimenti “cibi morti”, da evitare sempre la carne rossa, mentre quella bianca è da limitare fortemente. Tutti i legumi hanno precedenza sulla carne. Questo discorso rientra in un discorso di benessere in generale e non prettamente legato al dimagrimento.

Sul pesce, Berrino esprime un’eccezione, così come sulle proteine di origine animale quali uova e latticini. “Sì al latte di vacche che pascolavano in montagna, uova di galline libere di nutrirsi di erbe selvatiche, pesce che mangia alghe e plancton”, dice Berrino.

I pro e contro della dieta di Berrino

Nel libro “Ventuno giorni per rinascere” scritto da Franco Berrino, noto medico esperto di alimentazione, spiega la sua dieta delle 27 regole per ringiovanire in poco tempo.

Ma, ci sono pro e contro.

Tra i pro c’è l’importanza di fare colazione, pasto fondamentale della giornata anche abbastanza ricco di nutrienti, secondo Franco Berrino. Così come l’importanza del sonno, di dormire bene e in modo regolare.

Tra i contro della dieta stilata da Berrino, probabilmente c’è l’assenza del tutto della carne. L’esperto sembra “demonizzare” le proteine e certamente alla lunga, l’assenza di questi nutrienti fondamentale per l’organismo causerà malanni e problemi, anche seri.