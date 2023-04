La dieta di Alessandra Celentano: i segreti della sua linea

Alessandra Celentano, che dal lontano 2003 insegna danza classica nella scuola più famosa di Italia, “Amici di Maria De Filippi”, segue una dieta per tenersi in forma. Ecco cosa mangia l’insegnante tanto “temuta” dagli allievi di “Amici”.

La dieta di Alessandra Celentano

La temutissima insegnante di danza classica, Alessandra Celentano, ad Amici di Maria De Filippi da oltre vent’anni, non ha nascosto di avere problemi fisici dovuti al suo perfezionismo e alla sua lunga carriera nel mondo della danza.

Alessandra ha confidato in un’intervista di avere piedi e schiena usurati, per via dei rigorosi e costanti allenamenti a cui si è sottoposta per decenni, come ballerina. La Maestra ha ammesso di non essersi mai sentita perfetta, e non ha nascosto le sue continue smanie di perfezionismo: “Non mi sono mai accontentata, anche quando avevo i requisiti ideali per danzare. Volevo essere sempre più magra, sempre più bella, avere linee perfette”.

E, ha aggiunto la Celentano: “Sono piena di protrusioni ai dischi della schiena, osteofiti. Ho avuto atroci dolori ai piedi, dovuti alla sindrome degli alluci rigidi. Il corpo dopo anni e anni di esercizi alla fine si usura”.

Ma come si mantiene in forma l’ex ballerina a partire dall’alimentazione? La maestra di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano, è alla continua ricerca della perfezione, e ha confessato di essersi messa a dieta ferrea in passato, per mantenere una perfetta forma fisica da vera étoile.

“Ho passato una vita a dieta: mele, insalate. Oggi dico ai ragazzi che è importante avere un’educazione alimentare e cerco di seguirla anche io. Ma ogni tanto sgarro con patatine, pizza e il prosecco, che mi piace tanto, fresco, d’estate”, ha detto la Celentano.

Alessandra Celentano e la sua forma fisica

Come anticipato, la tanto “temuta” insegnante di danza classica, Alessandra Celentano, è molto esigente con i ballerini e presta moltissima attenzione al loro fisico. Ma del suo, è soddisfatta la Maestra?

“Non lo sono mai stata! Non mi sono mai accontentata, anche quando avevo i requisiti ideali per danzare. Volevo essere sempre più magra, sempre più bella, avere linee perfette”, ha rivelato la Celentano.

L’ex ballerina di danza classica in teatro, soprattutto, ha girato il mondo per la sua carriera e anche se ha appeso al chiodo le punte da un pezzo, non smette di tenersi in forma allenandosi in palestra.

Si sa, per restare sempre “giovani” bisogna continuare a far sacrifici, e la Celentano lo sa bene.