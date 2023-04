Quando si parla di femminilità, si pensa alla grazia dei movimenti, alla postura, alla camminata, al modo di porsi e di parlare, un insieme di atteggiamenti che rendono una donna speciale per il suo sex appeal. Ma come fare per essere più femminile, per chi non lo è naturalmente? Ecco 10 consigli di seduzione.

Come essere più femminile: 10 consigli

Essere femminili, per la donna, è di solito una dote innata. C’è, però, chi non si sente o non sembra apparire femminile. Ma a questo c’è una soluzione. Ecco alcuni consigli, in particolare la top 10, per essere più femminile e perché no, seducenti.

Abbi fiducia nel tuo fascino

Essere più femminile non vuol dire imparare a interpretare una parte o conformarsi a un ruolo, bensì essere felice nella propria pelle e nel proprio corpo, e accentuare le qualità che più apprezziamo di noi stesse.

Amati e apprezzati

Anche se ci sono degli aspetti del tuo corpo che non ti piacciono, come è normale che sia, prendi consapevolezza e sappi che si può sempre migliorare per stare bene con se stesse. Ma soprattutto impara ad accettarti.

Sorridi

La femminilità è anche apertura, disponibilità e solarità. Inoltre ridere dona felicità a chi ti sta attorno, pertanto aumenta i sorrisi nella tua quotidianità e sorridi alla vita.

Parla con gentilezza

E’ importante, per essere più femminili, curare il tuo lessico, leggere ed informarsi su ciò che accade nel mondo. Questo perché sapere e saper esporre ti darà più sicurezza in te stessa e più autostima.

Cura l’atteggiamento

Pensa al tuo tipo di atteggiamento, al tuo gesticolare, questo non significa cambiare ma solo “modificare” qualche comportamento un po’ troppo poco femminile e duro per te stessa.

Attenzione alla tua postura

Sia quando sei seduta che quando sei in piedi. Ricordati, tieni sempre la schiena dritta, spalle aperte, testa in linea e addome contratto. Inoltre avere una postura corretta ti donerà eleganza e bellezza.

Impara ad usare i tacchi

Sembrerà banale, ma i tacchi aggiungono inevitabilmente femminilità. Se non sai camminarci evita inizialmente scarpe troppo alte. Anche se non sono indispensabili, sono però estremamente eleganti e femminili.

Curati

Che siano le mani, le unghie, i capelli, cerca di essere in ordine, anche se non ti trucchi, comunque evita l’aria trasandata e “sciatta”. Tutto ciò ti renderà più femminile ai tuoi occhi e a quelli degli altri.

Attenzione a non esagerare

Un viso troppo truccato che sfocia nell’esagerazione non è per nulla femminile. Cerca di seguire la regola che se trucchi gli occhi, la bocca sarà nude, mentre se vuoi osare un rossetto acceso agli occhi basterà un mascara.

Chiedi aiuto

Ultimo consiglio? Parla alle persone care di cui ti fidi su come ti senti. Se non ti senti femminile e per te questo è un problema, chiedi aiuto a chi vuoi per riuscire a trovare la soluzione. Magari chiedi cosa pensano che ti renda femminile e prendi nota.