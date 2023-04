La dieta di Alessandra Drusian: cosa mangia la cantante dei Jalisse

Alessandra Drusian, la voce dei Jalisse, sbarcherà presto sull’Isola dei famosi il prossimo 17 aprile, su Canale 5 insieme al marito e collega Fabio Ricci. Magari riusciranno dopo molto tempo a conquistare il palco dell’Ariston dopo la ritrovata fama come concorrenti? Nel mentre, scopriamo come si mantiene in forma Alessandra Drusian e la sua dieta.

Alessandra Drusian dei Jalisse e la gastrite

Alessandra Drusian, voce femminile del duo Jalisse, ha compiuto 53 anni. Ha sposato il collega e compagno Fabio Ricci nel 1999. I due condividono la loro carriera musicale e hanno due figlie: Angelica e Aurora. Presto li rivedremo dopo molto tempo lontano dai riflettori, sull’Isola dei famosi 2023.

Il duo ha conquistato il successo vincendo il Festival di Sanremo nel 1997 con il brano Fiumi di parole. Ma poi la popolarità è svanita pian piano. Nel 2014, Alessandra Drusian aveva deciso di rimettersi in gioco come concorrente di The Voice of Italy. In quell’edizione, i giudici del talent show di Raidue erano Piero Pelù, Noemi, Raffaella Carrà e J.Ax che non la scelsero.

Allora, la cantante ha ritentato la fortunata nel programma sempre della Rai, Tale e Quale show 2018. E ora l’attende una nuova avventura in cui patirà più di tutto la fame. Come si mantiene in forma la cantante dei Jalisse?

Da anni la voce femminile dei Jalisse, Alessandra Drusian ha detto di soffrire di gastrite e che gli acidi dello stomaco sono arrivati anche a irritare le corde vocali. Per questo la cantante sta ancor più attenta all’alimentazione e, nei periodi critici come i cambi di stagione, assume anche i farmaci.

La cantante ha raccontato così come ha scoperto di soffrire di gastrite:

“Avevo da poco avuto Angelica, la mia primogenita, quando un giorno all’improvviso, appena terminato di allattarla, ho iniziato ad avvertire un mal di stomaco acuto e molto doloroso. Mi sono subito messa in allarme, e senza perdere tempo ho fissato un appuntamento per una gastroscopia. Che ha svelato subito il mistero: si trattava di una gastrite provocata dal reflusso gastroesofageo, un disturbo che si verifica quando i succhi gastrici risalgono lungo l’esofago danneggiandone la mucosa che lo riveste all’interno”.

La sua cura, prescritta dal medico specialista, è a base di gastroprotettori e inibitori di pompa protonica. Accadeva soprattutto in primavera e in autunno, vale a dire con i cambi di stagione.

Ma la cura non è bastata, doveva essere abbinata un’alimentazione molto più curata. Così Alessandra Drusian ha cambiato dieta.

La dieta di Alessandra Drusian

La dieta della cantante dei Jalisse consiste nel fare pasti non abbondanti e frequenti per non restare mai a stomaco vuoto, limitare le quantità di cibi come il cioccolato, il caffè o alcuni tipi di frutta e verdura che stimolano i succhi gastrici e quindi il riattivarsi del reflusso, eliminare fritti e alcolici.

“Al ristorante, se i piatti più appetitosi mi sembrano pesanti, sono capace di scegliere riso in bianco e pollo alla griglia. E non appena si presenta qualche avvisaglia di reflusso ricorro ai farmaci che mi sono stati prescritti: mi accade particolarmente durante i cambi di stagione”, ha confessato la Drusian.

E, ha aggiunto: “Mi sottopongono periodicamente a controlli e gastroscopie. Ogni tanto incappo ancora in qualche episodio di nausea, ma ho imparato che dal reflusso non si può guarire completamente. Però con alcuni accorgimenti lo si può arginare e tenere sotto controllo. E conviverci serenamente”.