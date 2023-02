Tè verde: benefici per dimagrire

Durante le giornate fredde cosa c’è di meglio che ristorarsi e riscaldarsi con una buona tazza di tè? Una bevanda come questa è l’ideale e il tè verde è il prodotto adatto perché, oltre ai tanti benefici e usi, se accompagnato a una dieta ipocalorica e a sport, può sicuramente eliminare i chili in eccesso. Vediamo come consumarlo e i vari usi in ambito dimagrante.

Tè verde: utilizzi

Noto con il nome scientifico di Camelia Sinensis, è molto consumato soprattutto nei paesi orientali come la Cina o Il giappone, anche perché il tè verde risulta essere ricco di proprietà e di benefici, oltre a essere particolarmente usato in vari ambiti. In Giappone, infatti, dopo il tè nero, è la seconda varietà maggiormente consumata dalla popolazione.

Sono poi diverse le tipologie, alcune delle quali maggiormente pregiate rispetto ad altre. Si può acquistare sia come infuso in foglie, ma anche solubile, quindi da sciogliere in vendita in polvere da consumare come bevanda quotidiana o a colazione, ma anche per tantissimi altri usi. Il gusto cambia a seconda della varietà e può essere molto delicato oppure intenso.

Il tè verde è molto apprezzato anche per le tante proprietà che possiede, dal momento che è ricco di flavonoidi e polifenoli che permettono di alleviare e ridurre i periodi di stress. Contiene poi tantissime vitamine come la B1, B2 e C e di clorofilla, oltre che ovviamente di sali minerali. Non bisogna abusarne dal momento che contiene teina, una sostanza eccitante.

Considerato anche un supporto e alleato sia delle bellezza che della salute della pelle, al punto che è possibile usarlo anche per proteggersi dalle scottature solari. Sicuramente un elemento e una bevanda che non può mancare anche in cucina per le sue tante proprietà e usi.

Tè verde: benefici dimagranti

Chi segue un regime alimentare ipocalorico può inserire all’interno della propria dieta un elemento come il tè verde che sicuramente può essere molto efficace dal momento che va a migliorare la fase di dimagrimento. Un rimedio naturale di questo tipo è consentito proprio per i tanti benefici e le proprietà dimagranti.

Infatti, aiuta a eliminare i liquidi in eccesso depurando così l’organismo grazie anche al fatto che abbia un buon effetto detox. Proprio per queste caratteristiche, è considerato un amico del benessere e della forma fisica dal momento che aiuta a tonificare il fisico e renderlo maggiormente snello e tonico al tempo stesso.

Ottimo il tè verde anche come bevanda da consumare magari a colazione o come spuntino della merenda, comunque in una dieta ipocalorica poiché è considerato un buon riduttore della fame placandola e diminuendo così il senso di appetito. All’interno si trovano poi la teobromina e la teofilina che stimolano la diuresi grazie al fatto che hanno ottime proprietà diuretiche.

Queste due sostanze contenute al suo interno permettono infatti di stimolare e accelerare il metabolismo eliminando i lipidi e glucidi in eccesso. Si consiglia di berne fino a un massimo di cinque tazze al giorno per contribuire a mantenere la linea e riuscire così a dimagrire in maniera del tutto naturale.

